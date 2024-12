Deyvis Orosco y Cassandra cuentan cómo celebrarán su primer año de esposos ¿Quieren otro bebé?

El cantante Deyvis Orosco se encuentra en medio de muchos proyectos en su carrera musical y está a pocos días de celebrar su primer año de casado junto a su pareja Cassandra Sánchez de LaMadrid. ¿Acaso estarían pensando en darle un hermanito a su hijo Milán?

Este año, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez han aprovechado al máximo en su ámbito laboral, trabajando en cada uno de sus carreras. El 21 de diciembre de 2023, ambos se casaron en una boda civil y están a pocos días de cumplir su primer aniversario como esposos. Por ello, en una entrevista contaron lo que estarían planeando para celebrar este día especial.

"Estamos planeando un viaje porque ha sido un año súper fuerte, no solamente para mí, sino para ambos. Ella ha estado muy metida en el Miss Perú, han comprado una franquicia más, trabajando duro, nuestro hijo acaba de cumplir tres años. Estamos felices porque la familia esta bien, que es lo más importante. Ella ha estado en el Miss Universo en México y yo me he quedado con el bebé, con los conciertos porque eso es una pareja, un equipo y estamos para apoyarnos", expresó el cantante.