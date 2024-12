Cienciano tomará una crucial decisión sobre el futuro de Christian Cueva en el club ¿No va más?

El club Cienciano se encuentra en la encrucijada sobre el futuro de Christian Cueva, mediocampista de la selección peruana, quien tuvo un regreso al fútbol profesional en el Clausura de la Liga 1 2024. A pesar de su escaso impacto en el equipo, las negociaciones para su renovación parecen avanzar.

Después de un año complicado, donde Cueva no logró marcar la diferencia en el campo, el club cusqueño ha decidido abrir la puerta a una posible extensión de su contrato. La situación se torna más interesante tras las declaraciones del administrador del club, Sergio Ludeña, quien dejó entrever que las conversaciones con el jugador podrían ser fructíferas. Te contamos más detalles aquí.

¿Cuál será el futuro de Christian Cueva en Cienciano?

El periodista Gustavo Peralta ha informado que el equipo cusqueño y el jugador 'Aladino' están próximos a llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Esta decisión le brindará al volante la oportunidad de recuperar su mejor rendimiento y, de este modo, regresar a la selección nacional dirigida por el 'Nonno'.

Cienciano del Cusco y Christian Cueva cerca de acordar la renovación por todo el 2025. pic.twitter.com/Y195NAvGPD — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 30, 2024

"Cienciano del Cusco y Christian Cueva cerca de acordar la renovación por todo el 2025", se lee en el tuit del periodista deportivo.

Esta decisión podría llegar pese a que Christian Cueva no tuvo un buen desempeño en Cienciano. No obstante, recordemos que 'Aladino' se ha ganado el cariño de los hinchas a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto. Además, ha dejado en claro su compromiso con el equipo cuzqueño. Por tal motivo, estos factores serían clave para que Cueva continúe en Cienciano durante la siguiente temporada de la Liga 1 2025.

Directivo de Cienciano sobre la faceta de Cueva como cantante

En diálogo con medios de comunicación de Cusco, Guido Gallegos, directivo del club Papá, expresó que la situación de Christian Cueva aún requería un análisis más profundo. Aseguró que la decisión final se tomaría en una reunión entre los altos directivos de la institución.

"Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno. Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. Él está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador", aseguró en aquella ocasión.

Por último, en el marco del Torneo Clausura 2024, el mediocampista nacional de Cienciano participó en 8 encuentros, donde logró marcar un gol, aunque no contabilizó asistencias. Su única anotación en esta competición se produjo en la última jornada de la Liga 1 2024, durante el enfrentamiento contra Unión Comercio.