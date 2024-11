¿Volverá? Jean Deza confiesa que recibió oferta de Alianza Lima para la temporada 2025: Esto respondió

Jean Deza ha sorprendido a más de uno al confesar que Alianza Lima se le acercó para ficharlo para la temporada 2025. En una reciente entrevista, el delantero reveló que les contestó con una contundente respuesta y explicó los motivos detrás de su decisión. Te contamos los detalles.

El rechazo a la oferta de Alianza Lima. En una conversación con el canal Kick de Ninhoviejo, Jean Deza fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima tras la llegada de Franco Navarro como nuevo director deportivo.

A pesar de la propuesta, el jugador fue tajante en su respuesta: "No voy a regresar a Alianza Lima, ya hablé con mi 'viejo' (Franco Navarro), no puedo regresar a Alianza".

Deza explicó que su regreso al club de La Victoria pondría en una situación incómoda a Franco Navarro, quien lo ha considerado como una figura clave en su carrera.

La mala relación con Alianza Lima. El delantero también dejó claro que no guarda buenos recuerdos de su paso por Alianza Lima.

Jean Deza explica por qué no quiere fichar en Alianza Lima. (Kick)

"Lo que pasa es que yo no terminé bien con Alianza, de 10 personas que me pidan, solo pueden aprobarme uno o dos, los otros ocho me meten un puntazo. Siento que no hay 'feeling' con Alianza", explicó Deza, añadiendo que su salida del club no fue amigable y que, por ese motivo, ya no siente el mismo apoyo de los hinchas ni de algunos directivos.