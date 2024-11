Keylor Navas podría ser el nuevo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2025: "Está siendo ofrecido a los clubes"

El guardameta costarricense Keylor Navas es considerado un posible refuerzo para Alianza Lima, tras un año complicado en la Liga 1. Su llegada podría ser clave para mejorar el rendimiento del equipo en la próxima temporada.

Alianza Lima no logró alzar el título del Torneo Clausura y quedó fuera de la pelea por el campeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024 por segundo año consecutivo. Este resultado ha llevado al club a replantear su estrategia y buscar nuevos talentos que fortalezcan su plantilla. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

El destacado arquero costarricense, con una trayectoria exitosa en el fútbol europeo, ha sido propuesto a Alianza Lima tras no lograr un nuevo contrato. Keylor Navas, quien ha conquistado tres Champions League con el Real Madrid, se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo y ha sido presentado a diversas instituciones en Sudamérica, entre ellas el club blanquiazul. Esta noticia fue divulgada por Mr. Peet en su programa 'A Presión Radio'.

Mr. Peet anunció que la carpeta del arquero Keylor Navas ha sido presentada no solo a Alianza Lima, sino también a otros equipos de ligas como la MLS, la Liga MX y el Campeonato Nacional de Chile. A sus 36 años, Navas se encuentra entrenando con la selección de Costa Rica, mientras busca un contrato que le permita continuar su carrera competitiva. Se ha indicado que el salario que desea sería comparable al que recibía Christian Cueva durante su etapa en el club.

"Keylor Navas quiere jugar... no tiene club y entrena con su selección. Está siendo ofrecido a los clubes y a los mercados donde creen que puedan pagar su ficha entre 100 y 80 mil dólares... Esto no quiere que vaya a venir. Si viene, no es un tema mío ni una primicia mía. A mí me dijeron que había llegado la ficha de Keylor Navas y que quería ganar lo que ganaba Christian Cueva", comentó en su programa.