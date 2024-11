Ángel Comizzo reveló su deseo por ser el nuevo Director Técnico de la selección peruana: "Me encantaría"

El entrenador argentino Ángel Comizzo ha manifestado su deseo de dirigir a la selección peruana, pero no sin antes lanzar una severa advertencia sobre la situación actual del equipo. Con un pasado exitoso en Universitario y un reciente logro con Atlético Grau, su experiencia podría ser clave en un momento crítico para la Bicolor.

La selección peruana se encuentra en una situación complicada en las Eliminatorias al Mundial 2026, ocupando el último lugar de la tabla con solo 7 puntos. En este contexto, la continuidad de Jorge Fossati como director técnico está en duda, lo que abre la puerta a nuevas opciones, entre ellas la de Comizzo, quien se mostró al tanto de la situación de la selección. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente entrevista con el programa 'Entre ceja y ceja', el director técnico de Alianza Lima expresó su interés por asumir el mando de la selección peruana. Sin embargo, subrayó que no desea generar expectativas infundadas entre los seguidores del equipo nacional. Además, advirtió que, para lograr una recuperación efectiva, es probable que el equipo no participe en las próximas eliminatorias mundialistas.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición: que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de salir de este pozo", apuntó.