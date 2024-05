Karla Gálvez llevará a juicio a Miguel Trauco por sus hijos: "Voy a hacer valer sus derechos"

Karla Gálvez, la exesposa de Miguel Trauco, reveló que llevará al futbolista a juicio. En declaraciones para "Amor y Fuego", Karla aseguró que hará valer los derechos de sus hijos, exigiendo que tengan la misma calidad de vida que su padre.

Karla Gálvez llevará a juicio a Miguel Trauco

Karla Gálvez, la expareja del futbolista Miguel Trauco, anunció que llevará al jugador a juicio. En una entrevista con "Amor y Fuego", Karla afirmó que está decidida a hacer valer los derechos de sus hijos y exigir que tengan la misma calidad de vida que su padre.

Karla, visiblemente molesta, afirmó: "Él tiene que saber que la calidad de vida que él tiene, sus hijos también la deben tener... El hecho de que me dejen como mala madre, que se vea él primero". Esta declaración surge tras la revelación de que Trauco no quiso pagar un viaje escolar para sus hijos.

"Él no cubre los demás gastos, yo también pagué muchas cosas de mi hijo mayor, hace poco se ha ido de viaje a Brasil, él no pagó. Siempre dice: 'no hay, no hay, no hay'. Entonces, ¿quién cubre? Yo, yo cubro los gastos. Ahora va a tener que demostrar cuánto él gana", advirtió.

La madre de los hijos de Trauco explicó que ha cubierto muchos gastos sin la ayuda del futbolista. "Ya le correspondía porque yo ya había pagado hace poco un viaje a Brasil, estuvimos de vacaciones en febrero y yo pagué, hay muchas cosas que yo pago", comentó Karla. Ella también mencionó que Trauco no cubre otros gastos importantes, dejando a ella la responsabilidad de financiar muchos de los costos adicionales.

Acciones legales en camino. Karla Gálvez no solo está preocupada por los aspectos financieros. En su declaración, mencionó la falta de tiempo y atención que Trauco dedica a sus hijos. "Es tiempo, tiempo para mis hijos, porque para otras cosas sí hay", mencionó como lo principal que Karla quiere que el futbolista dé para sus hijos. "Voy a hacer valer los derechos de mis hijos por la vía legal", finalizó Karla.

Karla también reveló que ha descubierto mensajes insultantes de la familia de Trauco en un chat de WhatsApp al que su hijo mayor tiene acceso. "Él tiene el chat de sus padres, un grupo donde está mi hijo mayor, donde él empezó a leer cómo todos insultan a su mamá", explicó.

¿Qué dijo Miguel Trauco?

Miguel Trauco no se quedó callado y respondió a las acusaciones de Karla Gálvez. En un mensaje enviado a un conductor de televisión de Tarapoto, el futbolista afirmó que le envía más de 5 mil dólares mensuales a Karla para la manutención de sus hijos. "Me cansé de que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", expresó Trauco.

Miguel Trauco responde a la madre de sus hijos. (Willax TV)

El futbolista también señaló que muchas madres solteras viven con mucho menos dinero. "Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente", agregó con molestia.

La disputa entre Karla Gálvez y Miguel Trauco está lejos de terminar. Karla ha decidido tomar acciones legales para asegurar que sus hijos reciban el apoyo y la calidad de vida que merecen. Este conflicto pone en evidencia la importancia de la comunicación y el compromiso en la crianza de los hijos. Estaremos atentos a cualquier actualización.