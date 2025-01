La asesina de Selena Quintanilla solicitaría libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión

Han pasado tres décadas desde el asesinato de Selena Quintanilla, la icónica 'Reina de la música tejana'. La tragedia que conmocionó al mundo sigue generando interés, especialmente tras conocerse que Yolanda Saldívar, responsable del crimen, inició el proceso para obtener su libertad condicional.

Asesina de Selena Quintanilla inicia el proceso para solicitar libertad

En los últimos días, el Departamento de Justicia Penal de Texas confirmó que Saldívar, condenada a cadena perpetua, presentó una solicitud para acceder a la libertad condicional tras cumplir 30 años en prisión. El periodista, Alex Rodríguez reveló nuevos detalles sobre el caso en una entrevista con el programa "Amor y Fuego", donde además comentó sobre sus recientes conversaciones con la sentenciada.

"Le escribí durante diez años y hace dos comenzó a responderme. Hace quince días hablamos y me dijo que ya estaba preparada para pedir la revisión de su sentencia", explicó Rodríguez.

El periodista también mencionó que conversó con el fiscal encargado del caso, quien le detalló los requisitos que Saldívar debe cumplir para obtener la libertad condicional.

"Para que pueda salir en marzo de este año, debe cumplir varios requisitos: en primer lugar, reconocer lo que hizo y, en segundo lugar, pedir perdón al estado de Texas", indicó Rodríguez.

Por su parte, la familia de Selena, en especial su padre, Abraham Quintanilla, se pronunció sobre la solicitud. Aclararon que la decisión no depende de ellos, aunque fueron consultados al respecto. Subrayaron que el sistema judicial es el encargado de dictaminar el futuro de Saldívar.

Actualmente, la mujer de 64 años debe presentar todos los documentos apropiados, incluidas cartas de apoyo y protesta para que un oficial especializado en libertad condicional revise su expediente y le realice una entrevista antes de tomar una decisión definitiva.

¿Cómo fue el asesinato de Selena Quintanilla?

El 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar, quien era presidenta del club de fans de Selena y administradora de sus boutiques, le disparó por la espalda en un hotel. Selena, de 23 años, había acudido al lugar para solicitar documentos financieros que Saldívar no le entregaba, pues la relación comercial entre ambas se había deteriorado. Su familia la acusó de malversación de fondos.

A lo largo de los años, Saldívar ha sostenido que el disparo fue accidental y que su intención era quitarse la vida. En 2024, durante el documental "Selena and Yolanda: The Secrets Between Them", reiteró que fue condenada por la opinión pública antes del juicio.

"Fui condenada incluso antes de que comenzara mi juicio", afirmó.

El caso de Selena Quintanilla sigue generando debate, y la posibilidad de que Yolanda Saldívar obtenga la libertad condicional ha reavivado la controversia. Mientras el sistema judicial evalúa su solicitud, el legado de la cantante permanece intacto, recordado por sus fanáticos en todo el mundo.