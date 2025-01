Renato Rossini Jr: Ale Fuller siempre va tener un espacio en mi corazón

El modelo peruano Renato Rossini Jr., de 27 años, ha generado gran atención en redes sociales tras su participación en el reality argentino "Gran Hermano". Recientemente, volvió a ser tendencia al hacer una sorprendente revelación sobre su vida personal, relaciones pasadas y su nueva faceta.

En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", Renato Rossini Jr. habló sobre la relación que sostuvo hace algunos meses con la influencer, Alessandra Fuller. Durante la conversación, el modelo recordó con afecto a la actriz y destacó las cualidades que más admira de ella.

"Siempre fue una relación muy bonita. Su familia es maravillosa y, como ya lo he dicho antes, es una mujer a la que admiro muchísimo", comentó Rossini Jr., resaltando el respeto y el cariño que mantiene por Fuller.

El modelo también aprovechó para enviar un mensaje especial, reafirmando el vínculo que aún conserva con la actriz. Cabe recordar que durante su participación en "Gran Hermano" en 2024, reveló detalles de su romance con Fuller, lo que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Además, el modelo destacó su admiración no solo por Ale Fuller, sino también por su madre, Daniela Doberti, quién siempre se mostró a favor de la relación de su hija con Rossini Jr.

Las especulaciones sobre la vida personal del modelo aumentaron después de que mencionara que estaba practicando el celibato. No obstante, en una reciente declaración para "Amor y Fuego", Rossini Jr. aclaró que todo se trató de una broma y que sus palabras fueron malinterpretadas.

"El 95% de las cosas que digo son sarcasmo, claramente no estoy practicando el celibato", explicó entre risas cuando fue consultado sobre el tema.

Renato Rossini Jr, revela que practicaría el celibato

El modelo tomó con humor la reacción de sus seguidores y desmintió cualquier rumor sobre su vida sentimental dejando claro que solo habría sido una broma para las redes sociales.

"Jaja, no lo estoy practicando, eso es lo único que puedo decir... Se la creyeron, waaa", comentó entre risas.

Por otro lado, al ser preguntado sobre la posibilidad de enamorarse nuevamente en esta etapa de su vida, Rossini Jr. dejó la puerta abierta al amor. Actualmente, se encuentra en Argentina con la intención de volver a ingresar a "Gran Hermano".

"Mira, yo no voy a escupir al cielo porque me cae en la cara. Uno nunca sabe, cuando te tocan las puertas del corazón no hay vuelta atrás", finalizó el modelo, dejando abierta la posibilidad de un nuevo romance en el futuro.