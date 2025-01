¡Lo expulsaron! Facundo González queda fuera de reality chileno por fuerte polémica con una compañera

Facundo González, conocido por su trayectoria como chico reality en Esto es Guerra, encontró una nueva plataforma para destacar en Chile, participando en programas como "Ganar o Servir" y "Palabra de Honor". Sin embargo, su paso por este último llegó a un abrupto final tras una serie de controversias.

El episodio del 6 de enero de "Palabra de Honor" marcó la expulsión de González, desencadenada por comentarios polémicos durante una discusión con la chilena Faloon Larraguibel. El conflicto se originó cuando Oriana Marzoli, pareja del argentino, dejó una foto suya en la cama de Larraguibel, insinuando una obsesión. La situación escaló cuando Facundo defendió a su novia atacando verbalmente a Faloon, cuestionando sus logros y haciendo referencia a temas personales sensibles.

Ante la gravedad de sus comentarios, Canal 13 y la producción del programa decidieron expulsarlo para defender las normas de respeto y convivencia. Sergio Lagos, conductor del reality, comunicó la decisión: "Canal 13 y la producción de este programa ha tomado la decisión de dar de baja al recluta González Facundo".

Oriana Marzoli, fiel a su pareja, no dudó en dejar el reality tras la expulsión de Facundo. En su despedida, expresó: "Soy 100% leal, y estoy muy feliz de haber encontrado y tenido un grupo tan grande.

Estoy orgullosa de mis principios y valores", expresó la modelo luego de qué el conductor Sergio Lagos le preguntará sobre su decisión de seguir o no participando del reality.

Días antes de este incidente, González ya había manifestado su incomodidad con el formato de "Palabra de Honor", comparándolo con su experiencia en "Ganar o Servir". El modelo no se guardó nada y dio su punto de vista sobre su experiencia en ambos realties show.

"Me gustó más porque hice más amigos, el reality fue más exitoso y yo me sentí súper cómodo", declaró el argentino, dejando entrever que no se sentía a gusto en el nuevo programa,