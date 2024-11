Pancho Rodríguez se sincera tras perder en la gran final del reality 'Ganar o servir': "Me ganó una máquina"

El pasado domingo 3 de noviembre se llevó a cabo la esperada final del reality chileno 'Ganar o servir', grabado en nuestro país. Los chilenos Pancho Rodríguez y Pangal Andrade compitieron en pruebas de fuerza, resistencia y velocidad. Sin embargo, el excompetidor de 'Esto es guerra' no logró alzar la espada en señal de triunfo.

Después del intenso duelo, el chico reality reflexionó sobre su derrota y no dudó en reconocer la superioridad de su contrincante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pancho Rodríguez, quien llegó a la final con grandes expectativas, no pudo ocultar su decepción, aunque también resaltó la importancia de la experiencia vivida en el programa y el apoyo recibido.

Además, reconoció la victoria de su oponente, quien fue superior a él. "No siempre se puede ganar, esta vez me tocó perder. Estoy contento y orgulloso porque me ganó una máquina, realmente es una máquina", declaró Rodríguez, subrayando que Pangal Andrade fue el mejor.