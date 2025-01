Lourdes Sacín reaparece y aclara su situación con Kathy Sheen: "Me llamó a pedirme disculpas"

Lourdes Sacín, conocida exreportera de Latina TV, sorprendió al público al reaparecer en las redes sociales, esta vez explorando el ámbito del streaming en YouTube. La periodista, recordada por su relación con Andy V y su enfoque en mantener un perfil bajo, se presentó como panelista invitada en el programa Chimi Churri.

Durante la entrevista, Lourdes Sacín, abordó diversos temas, incluyendo su incidente pasado con Kathy Sheen, quien también ha sido una figura polémica en el medio. Además, afirmó que Kathy Sheen intentó disculparse públicamente tras un fuerte enfrentamiento ocurrido en el mismo canal de YouTube el año pasado. Recordemos que este enfrentamiento se dio cuándo se tocaron temas personales de Sacín con su ex, Andy V.

"A mí me llamaron varias veces para que haga las disculpas públicas con ella en vivo en su nuevo programa", aseguró Lourdes, dejando en claro que decidió no participar en el acto.

Una de las panelistas del programa, conocida como "La Vitteri", expresó dudas sobre la veracidad de este acercamiento, pero Sacín ratificó su postura. Sacín también reveló que estas llamadas se realizaron en un contexto de alta tensión mediática, lo que incrementó su desconfianza hacia las intenciones de Sheen.

Yo recibí varias llamadas de su jefe, pero le dije que no porque no soy hipócrita. No tengo nada que hablar con ella", replicó contundentemente.