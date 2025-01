Madre de Milett Figueroa arremete contra periodista argentina EN VIVO: "Usted es la mayor mentirosa del siglo"

Recientemente, Milett Figueroa apareció junto a Marcelo Tinelli en la alfombra azul de la serie "Los Tinelli" en Punta del Este, Uruguay, lo que hizo que los rumores sobre su relación con el conductor argentino resurgieran. A pesar de que la pareja parece estar más unida que nunca, las especulaciones sobre su relación y la presencia de Milett en el evento no cesaron, llevando a nuevas declaraciones que aún siguen dando de qué hablar.

En un reciente enlace con el programa "Amor y Fuego", Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, respondió tajantemente a los señalamientos de Paula Varela. Según la periodista, Milett habría asistido al evento sin ser invitada por Tinelli, algo que Valcárcel negó rotundamente.

"Qué pena me da que se siente a decir que mi hija no ha sido invitada, que ha caído de sorpresa y que Marcelo ni nadie la esperaba. Mi hija es contratada por Amazon y la invitó con conocimiento de Marcelo", afirmó la madre de la modelo.

Además, Valcárcel defendió la relación de su hija con el conductor argentino, asegurando que ambos mantienen una unión sólida, aunque no conviven.

Por su parte, Paula Varela no tardó en defenderse de las acusaciones. La periodista confirmó que Milett fue contratada por Amazon, pero insistió en que Marcelo Tinelli no estaba al tanto de la presencia de la modelo en el evento. Varela explicó que Milett llegó directamente al evento sin previo aviso y que fue allí donde Tinelli la invitó a su casa.

"Ella llegó sin avisar a nadie, no es que haya sido invitada por Marcelo. Yo hablé con la gente que estaba ahí. Milett no estaba en la casa de Marcelo, estaba en un hotel, y fue allí que Marcelo la invitó a su casa", explicó la periodista

En un momento caliente de la conversación , Doña Martha no dudó en calificar a Paula Varela de mentirosa y aclaró que las especulaciones sobre la ausencia de la pareja durante las fiestas navideñas no tienen nada que ver con problemas en su relación.

""No se quiera corregir, usted quedó como la mayor mentirosa del siglo. El hecho de que no hayan pasado Navidad y Año Nuevo juntos no tiene nada que ver. Son problemas que se resuelven en familia", sentenció la madre de Milett