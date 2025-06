Milena Zárate reveló vídeo del preciso momento del temblor y llora al ver daños en su casa: "Fueron momentos terribles"

Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el estado en el que quedó su vivienda tras el fuerte sismo que sacudió Lima y el Callao la mañana del domingo 15 de junio. La artista colombiana se encontraba en casa junto a su hija y relató las acciones que tomó para minimizar los daños y evitar mayores afectaciones.

En sus historias de Instagram, Milena Zárate contó que el sismo las despertó abruptamente y que su única reacción fue abrazar a su hija Kristell para colocarse junto a una columna estructural.

"Fueron momentos terribles, empezaron a caerse las ventanas, yo estaba gritando. Tuve un show, estaba durmiendo. Me paré debajo de una columna y agarré a Kristell y la puse debajo de una columna y nos pusimos a gritar qué susto, en mi cuarto las ventanas se partieron", agregó visiblemente afectada.

Además, mostró imágenes captadas por sus cámaras de seguridad donde se observa el impacto del sismo en su habitación. La artista colombiana también mostró las diferentes espacios que terminaron afectados tras el temblor donde se le visiblemente afectada como si hubiera llorado.

"Mi casa estaba en plena remodelación. Ahora sí a recoger los estragos. Gracias a Dios no pasó del susto", expresó con alivio.

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Milena Zárate habló sobre el altercado que protagonizó con Greissy en el estacionamiento de América Televisión. Según explicó, todo empezó cuando ella decidió salir a hablar públicamente sobre la situación que Greissy vivía con su esposo Ítalo Villaseca durante su estadía en Estados Unidos.

"¿Por qué nos peleamos? Ella no lo dice. Porque yo salí a declarar todas las cosas que Ítalo le estaba haciendo en Estados Unidos. Porque le ataqué al marido, ella se vino en contra mía. Esa es la pelea por la cual el día de hoy yo no me hablo con ella", manifestó Milena.