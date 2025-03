"Negro agrandado": Christian Cueva se refería despectivamente de Jefferson Farfán, según Pamela López

Pamela López hizo una revelación impactante sobre la relación entre Christian Cueva y Jefferson Farfán. Durante su participación en El valor de la verdad, confesó que su esposo se refería al exfutbolista de Alianza Lima como "negro agrandado" y aseguró que no considera que hayan sido amigos, sino solo compañeros de selección.

El tema surgió cuando Beto Ortiz le preguntó sobre un presunto romance clandestino entre Cueva y Melissa Klug, expareja de Farfán. En medio de la conversación, el conductor quiso saber cómo se expresaba el futbolista sobre su compañero de la selección peruana.

"¿Es cierto que le decía 'negro agrandado' ?" , consultó Ortiz. Pamela López respondió afirmativamente y complementó: "A veces tenía comentarios despectivos, yo creo que era por una lucha de egos. En ese momento yo no lo entendía, yo creo que ahora sí tendría sentido porque tenía tantos comentarios de ese tipo (por Melissa, me imagino)".

Asimismo, López indicó que la situación era distinta cuando se encontraban en persona, ya que la actitud de Cueva cambiaba completamente. "No entiendo cómo podía decir eso si cuando lo veía le decía 'mi hermano, mi chocolatero'. No tenía sentido", expresó.

Para Pamela, la relación entre ambos era solo profesional. "Yo no considero que hayan sido amigos", afirmó, dejando entrever que la supuesta amistad entre ellos era más bien una apariencia.

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, soltó una verdadera bomba en "El Valor de la Verdad". Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, mostró supuestas conversaciones subidas de tono entre el futbolista y Melissa Klug, dejando en evidencia una aparente relación oculta entre ambos.

Pamela López contó que descubrió la infidelidad cuando Christian Cueva le pidió matrimonio y, como muestra de confianza, le dio la contraseña de su cuenta de Instagram. Al revisar los mensajes, se llevó una gran sorpresa.

Pamela aseguró que encontró conversaciones entre ambos en las que hablaban de su relación. Para ella, fue una de las mayores decepciones que vivió.

En el 1 diciembre de 2017, según López, él le respondió a una historia de Instagram con un sugerente: "Agárrame entonces", a lo que Klug le contestó: "Y no te suelto". Cueva le escribió, de acuerdo a lo que leyó Pamela: "Te adoro, mi amor, quiero que seas mía. Eres todo para mí, en serio", y Melissa contestó sin dudar: "Siempre". Pero eso no fue todo. Uno de los mensajes que sorprendió fue cuando Cueva le escribió a Klug: "¿Es mía esa cosita o no?", a lo que la Blanca de Chucuito respondió: "Sí".