¡No se presentará! Olga Tañón no cantará en el concierto del Aniversario de Arequipa

Hoy 14 de agosto se está celebrando muchos conciertos por el Aniversario de Arequipa. Un concierto donde anunciaron que estaría la artista internacional Olga Tañón, acaba de compartir un comunicado anunciando que la 'Mujer de Fuego' no cantará.

¡Olga Tañón no estará en el Aniversario de Arequipa!

Arequipa viene celebrando su 484° Aniversario de fundación y junto a todos sus habitantes, se preparan para celebrar a lo grande. Lamentablemente, una productora que anunciaba a la reconocida artista mundial Olga Tañón en la Ciudad Blanca, ahora informa que NO estará en el show a horas de iniciarse.

Por medio de un comunicado, C&A Concert informó que la 'Mujer de Fuego' no estará en el concierto que se realizará hoy 14 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA. No se ha informado las razones por la cuál la cantante internacional no se presentará, aunque fue presentada hasta hace unos días con bombos y platillos.

Esta noticia fue anunciada hace un par de horas por medio de sus redes sociales. El comunicado se convirtió en viral de inmediato y muchas personas que compraron sus entradas para el show, expresaron su malestar ante la cancelación de la presentación de Olga Tañón en Arequipa.

¡Fans decepcionados!

Como lo venían anunciando hace días, Olga Tañón estaría en el concierto del Aniversario de Arequipa y tras informar que no estará, muchos usuarios expresaron su malestar en las redes sociales. Usuarios que habían comprado su entrada para ver a la reconocida cantante del merengue, se encuentran decepcionados y piden reembolso. Incluso, algunos etiquetaron a Indecopi en los comentarios.

"¿Cuál va a ser la solución? Nadie va a pagar tanto dinero para ir a ver a Tefy Valenzuela, como si fuera artista, tienen que dar una solución", "REEMBOLSO", "¿Dónde solicitamos reembolso de dos boxes?", "Devolución de entradas", "Pésima organización", "Tienen que dar el motivo, reembolso", "Mucha publicidad que al final todo fue una estafa", "Ustedes cobraron por 3 artistas internacionales y solo se presentaran 2", "Solo iba por Olga Tañon por favor exijo la devolución de mi dinero!", expresaron usuarios en redes.

Como se recuerda, la cantante Olga Tañón ha tenido muchos inconvenientes para presentar en el Perú. Aunque se anunciaron varias veces sus presentaciones en el país, la artista del merengue ha tenido que cancelar tres veces, ocasionando el malestar entre sus seguidores por la mala organización. Aún así, HOY se estarán realizando varios conciertos por el Aniversario de Arequipa para el público.