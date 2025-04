Onelia Moreno se quiebra hasta las lágrimas en 'EEG' tras hablar de Mario Irivarren: "No me siento bien"

Tras las polémicas imágenes de Mario Irivarren conversando con Alejandra Baigorria sobre su expareja Vania Bludau, ocasionó muchos problemas en su relación con Onelia Molina. Es así como ambos fueron consultados sobre esto en el programa 'EEG', pero la joven terminó hasta las lágrimas.

Hoy en el programa reality de 'Esto es Guerra', se presentaron Onelia Molina y Mario Irivarren para participar como siempre en los juegos de obstáculos. Es así como ambos fueron consultados sobre los acontecimientos ocurridos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Primero, la conductora Katia Palma le mostró a Onelia Molina las disculpas y explicaciones que Mario dio en su podcast. Al ser consultada sobre sus sentimientos, la joven trató de guardar calma, pero mientras hablaba se quebró hasta soltar varias lágrimas.

"Le creo a Mario y lo que dice, pero tú eres la protagonista y más que nadie debes conocer a Mario ¿Cómo estás?", le pregunta Katia y Onelia Molina: "No tengo absolutamente nada que decir, son sus acciones, que él hable. No quiero decir nada, no me siento bien actualmente y por respeto a mí, a mí familia, no quiero que me vean así entonces no quiero hablar".