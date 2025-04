Macarena Vélez apoya a Onelia Molina tras confesión de Mario Irivarren sobre Vania Bludau ¿Amigas?

Luego de que Mario Irivarren fuera captado conversando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau frente a Onelia Molina, ha causado toda una controversia. Ahora, ha aparecido Macarena Vélez para dar su respaldo a la chica reality. ¿Se volvieron amigas?

Macarena da su apoyo a Onelia Molina

A través de las redes sociales se viene viralizando un video donde Alejandra Baigorria le habla a Mario Irivarren sobre su ex Vania Bludau mientras bailaban, atrás de ellos estaba Onelia Molina. Esto ha causado mucho debate apuntando a la empresaria de Gamarra como posible 'alcahueta' entre sus dos amigos.

En medio de esta polémica, Macarena Vélez no ha dudado en meter su 'cuchara'. Como se recuerda, la 'chica filtros' tuvo una relación sentimental de varios años con Said Palao y a consecuencia, un problema con Alejandra Baigorria cuando oficializaron su romance.

Onelia Molina, que aún mantiene una relación sentimental con Mario Irivarren, publicó varias fotografías de la boda de Baigorria sin los recién casados avivando más los problemas. En los comentarios, Macarena Vélez apareció para darle todo su apoyo que haría creer al público que son amigas cercanas.

"Preciosa bebe, brilla", le escribe Macarena Vélez y Onelia le responde con un corazón diciendo: "Bebé hermosa".

El apoyo de Macarena Vélez a Onelia Molina

Reacción de usuarios

Este comentario de parte de la expareja de Said Palao no se dejó pasar ante la crítica de varios usuarios. Muchas personas comentaron que Macarena Vélez aprovechó la oportunidad de la polémica que envuelve a Alejandra Baigorria para que 'echara fuego' a la situación.

"La que faltaba", "¿Es su amiga porque tiene que limitarse a poner un comentario? tóxica", "Como siempre echándole más leña al fuego", "jajaja ahora no puede comentar, de verdad que esta mal y bien toxica", "Ay Macarena jajaja", expresaron algunos usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, Mario Irivarren ha exclamado sus disculpas hacia Onelia Molina y afirmó que solo se quería comunicar con Vania Bludau para cerrar bien la etapa que ellos tuvieron como pareja. Incluso, se quebró en vivo durante su programa de streaming.

Ahora, Onelia Molina ha afirmado que su relación con Mario Irivarren no viene bien tras su confesión sobre su expareja Vania Bludau. Por el momento, la joven viene recibiendo el apoyo del público y además, el apoyo de Macarena Vélez que no dudó en comentar su publicación en redes sobre la boda de Said Palo y Alejandra Baigorria.