Alejandra Baigorria y Vania Bludau sorprendieron al lanzarse a la piscina durante la fiesta: "Esta calientita"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril, continúa generando noticias. Aunque el enlace era uno de los eventos más esperados del año, varios momentos inesperados de la fiesta captaron la atención de los medios. Entre ellos, el divertido chapuzón de Alejandra junto a su amiga Vania Bludau.

Durante la cobertura de 'Amor y Fuego', las cámaras captaron el preciso momento en que Alejandra Baigorria y Vania Bludau decidieron lanzarse a la piscina, casi al final de la celebración. La empresaria, visiblemente animada y pasada de copas, expresó su entusiasmo por quedarse en el agua:

"Ella me quitó la borrachera. Leyla, dile a todos que yo me quiero meter a la piscina y punto, no me interesa nada. Está calientita, está calientita", gritó Alejandra, generando risas entre los presentes.