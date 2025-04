Koky Belaunde sorprende con comentarios de Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria: "Fue su noche"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, no solo se convirtió en uno de los eventos más comentados del año, sino también en una vitrina para analizar los atuendos de sus invitados. La presencia de varias figuras públicas atrajo la atención de los medios, y el estilista Koky Belaúnde no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre los looks, sorprendiendo con sus opiniones, especialmente sobre Vania Bludau.

Koky Belaúnde elogia a Vania Bludau entre críticas

En una reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', Koky Belaúnde fue invitado para opinar sobre los estilos que lucieron los asistentes al matrimonio de Alejandra Baigorria. Durante su intervención, el estilista criticó con severidad a varios invitados, asegurando que muchos de los atuendos fueron inapropiados para la ocasión.

"Hay muchos diseñadores que quisieran coserle a estas chicas que son influencers pero no les dan, lamentablemente ellas tienen otro tipos de ideas de opinión y deja mucho que desear", comentó Koky.

Entre sus observaciones más duras, mencionó a personajes como María Pía Copello, Fabio Agostini, Melissa Paredes y Patricio Parodi. Sin embargo, sorprendió con sus palabras sobre Vania Bludau.

"A mí me encantó con su vestido verde pistacho, bien jalada con el moño, muy bien maquillada. Ha sido su noche, evidentemente", dijo. Su comentario fue interpretado como una indirecta relacionada a la reciente polémica entre Vania y su expareja Mario Irivarren. Magaly Medina reaccionó con humor y lanzó: "Evidentemente que ha sido su noche... del trío", generando risas en el set.

Magaly arremete contra Alejandra Baigorria

Aunque elogió detalles como la decoración, la torta y el vestido de novia, Magaly Medina también criticó a Alejandra Baigorria por presuntamente haber intentado unir nuevamente a Mario Irivarren con su ex, Vania Bludau, pese a que él está en una relación con Onelia Molina.

"Ese día no encontró mejor momento que portarse de una manera muy muy que para mí deja mucho que desear. Tú no le haces eso a tu peor enemiga porque sobre todas las cosas, eres mujer y has sufrido por culpa de hombres mentirosos. Tú agarras y le metes por los ojos a tu amigo que tiene novia a tu amiga, que es el ex de ese amigo. Eso no se hace y no es perdonable", comentó la periodista.

Además, la periodista lamentó que Alejandra, quien defendió tanto su matrimonio en el pasado, haya ignorado esa experiencia en su boda. Consultada por el programa, Vania Bludau negó haber pedido ayuda a Baigorria para reconectar con Mario.

"Esa mujer luchó mucho por su matrimonio, pero en su boda se olvidó de todo solo por conseguirle un marido a su amiga, pese a que él ya tenía novia. Triste papel el que cumplió, intercediendo entre Vania y Onelia, que estaban cerquísima una de la otra", señaló.

El matrimonio de Alejandra Baigorria no solo destacó por su elegancia, sino también por la polémica que se arrastra después de la fiesta. Las críticas de Koky Belaúnde y Magaly Medina reavivaron viejas tensiones, dejando claro que en esta boda, la moda y los rumores caminaron de la mano.