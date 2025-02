Padres de Alejandra Baigorria sorprenden con ensayo de baile para su boda con Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao genera gran expectativa, no solo entre sus seguidores, sino también en su círculo más cercano. Sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, demostraron su entusiasmo al compartir un emotivo momento en redes sociales, en el que ensayaban el baile que protagonizarán en la esperada ceremonia.

A través de su cuenta de Instagram, el padre de Alejandra Baigorria, ha dejado en evidencia su buena relación con Verónica Alcalá a estar separados. En un video compartido por el burgomaestre en su cuenta de Instagram, se les ve bailando sonrientes al ritmo de 'Tiempo de vals' de Chayanne, como ensayo para la boda de su hija.

El clip se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios, en su mayoría destacando la relación cordial entre ambos. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de la propia Alejandra Baigorria, quien no dudó en bromear sobre la situación.

Mientras los preparativos avanzan, Alejandra Baigorria se vio envuelta en una polémica tras la filtración de la lista de regalos que ella y Said Palao hicieron pública para su boda. Magaly Medina reveló detalles de los obsequios solicitados, que incluyen un tour por Italia, Arabia Saudita, una cena frente a la Torre Eiffel y pasajes de avión, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

La empresaria respondió de manera tajante: "Al final es mi boda y lo voy a hacer como yo quiera. Voy a pedir los regalos que a mí me dé la gana. No me incomoda la verdad, porque es algo que iba a terminar pasando".