Exintegrante de Son Tentación anunció que contraerá matrimonio con su novio: "Y dije que sí"

Son Tentación es una de las agrupaciones de salsa femenina que ha formado a grandes solistas. Esta cantante que formó parte del grupo de Paula Arias, reveló en sus redes sociales que se casará con su novio.

La artista Paula Arias formó la agrupación de salsa Son Tentación, que cautivó al público por completo por muchos éxitos musicales y también, por su talentos cantantes. Luego, cada una decidió seguir su camino y ahora brillan como solistas.

Entre las cantantes solistas que salieron de este famoso grupo son Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez, Suu Rabanal, Kate Candela y Angie Chávez. La última sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales, está comprometida con su novio César.

"Y dije que si!!! Porque no somos perfectos , pero somos un gran, gran equipo! tenemos un bello hogar y estamos dispuestos a luchar por nuestra familia. Ya no tengo más palabras para describir este momento de felicidad César, me sorprendiste una vez más. Gracias por ser mi lugar seguro siempre. Te amo. Familia!!! Hay matriiii", expresó.