Paula Arias grita su soltería y le cierra las puertas al amor: "Pasaré este 14 trabajando, es mi cábala"

Paula Arias dejó en claro que está completamente soltera y sin interés en el amor. En declaraciones para América, la cantante de salsa mencionó que lleva tiempo sin pareja y que quienes la conocen saben que está enfocada en su trabajo y su carrera musical.

Paula Arias afirma estar más soltera que nunca

La líder de Son Tentación aseguró que este 14 de febrero lo pasará sin pareja, pero con una agenda laboral muy cargada. Para ella, la fecha no representa una celebración personal, ya que su prioridad es llevar su música a distintos escenarios y compartir su talento con el público.

"(¿Estás soltera?) Sí, hace tiempo, todos los que me conocen lo saben (...) Mañana, 14 de febrero, voy a estar trabajando 24/7. Gracias a Dios hay trabajo, mi gente siempre está conmigo trabajando. Estamos llevando música y alegría a todas partes, y eso es lo mejor", dijo en declaraciones para 'América Hoy'.

Comparó San Valentín con Año Nuevo, afirmando que mientras muchos celebran en reuniones con amigos o familiares, ella lo dedica al trabajo. Señaló que esta es su tradición y lo considera una cábala, ya que siempre ha recibido nuevas oportunidades profesionales en esta fecha.

Arias resaltó que se siente agradecida de tener trabajo y público que la acompaña. Subrayó que la música es su mayor fuente de felicidad y que su compromiso con su carrera la motiva a seguir creciendo profesionalmente. Aseguró que disfruta cada presentación y que esa energía es la que la impulsa día a día.

"Es como Año Nuevo para mí. En Año Nuevo, en vez de estar festejando o yéndose con las amistades o con la familia, la pasamos trabajando. Mi 14 es mi cábala", agregó.

Si bien no cierra las puertas al amor, aseguró que no está en sus planes inmediatos. Explicó que, por ahora, prefiere mantenerse enfocada en su tranquilidad y en su desarrollo artístico. Además, reconoció que encontrar a la persona ideal no es fácil y que no tiene prisa en hacerlo.

"No le cierro, pues, al amor, pero ahorita, la verdad, no deseo estar con nadie. Estoy tranquila y estoy feliz. Es bien difícil encontrar un hombre perfecto", concluyó.

De esta manera, Paula Arias sigue enfocada en su carrera y en llevar su música a todos sus seguidores. Aunque no descarta el amor en el futuro, por ahora disfruta su soltería y se prepara para un San Valentín lleno de trabajo y nuevos proyectos.