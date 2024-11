¡Qué tal dueto! Brunella Torpoco realiza feat con La Primerísima del Perú con "Mix Chelero"

La cantante Brunella Torpoco es una artista del género de la salsa que viene avanzando con mucha fuerza a nivel nacional con su música. A través de sus redes sociales, anunció el estreno de varios videos musicales donde uno de ellos, realizó una colaboración musical con La Primerísima del Perú e interpretaron el tema "Mix Chelero", volviéndose en todo un éxito en sus plataformas digitales.

¡Estrena videoclip de "Mix Chelero"!

Brunella Torpoco es una de las jóvenes cantantes que la viene rompiendo con todo en las redes sociales. Desde que se lanzó hace unos años, ha tenido innumerables éxitos musicales que se han posicionado en los primeros lugares. Así mismo, ha participado en grandes conciertos al lado de leyendas de la salsa como Grupo Niche, convirtiéndose en una artista internacional representando la salsa peruana.

Viene avanzando en la producción de nuevos temas y ahora, acaba de lanzar siete nuevos videoclips en su canal de YouTube. Uno de los temas que más le ha gustado al público es "Mix Chelero", donde lo interpreta con los vocalistas de La Primerísima del Perú. El videoclip ya viene sumando miles de reproducciones y muchos comentarios elogiando este gran dueto musical.

Además del feat con La Primerísima del Perú, la cantante Brunella Torpoco sacó otros seis temas más. "Vivir así es morir de amor" con Cielo Torres, "La nave del olvido" con La Pantera Salsera, "Que sufra, que chupe y que llore" con Paula Arias de Son Tentación, "Mix Valses" con Kiara Franco y Farik Grippa, "Como tu mujer" con Angie Chávez y finalmente, "Europa" con Tania Pantoja.

Más de La Primerísima del Perú

La Primerísima del Perú es una de las orquesta de cumbia que viene avanzando con mucha fuerza en el país con su gran repertorio musical. Durante estos dos años desde que se fundaron, han logrado ocupar los primeros lugares con sus canciones y logrado miles de reproducciones de sus videoclips en su canal de YouTube. Además, de contar con una talentosa delantera musical.

Entre sus canciones más sonadas de la querida agrupación están: 'No Me Vuelvo a Enamorar', 'Lágrima por Lágrima', 'La Duda', 'Que Vuelva', 'Parranda 10', 'Veneno para Olvidar', 'Tu Amor es una Trampa' y muchas más. Entre sus filas se encuentran grandes voces de la cumbia como Carlos Cueto 'El Osito de Peluche' y Edison Vásquez, ex integrantes de Armonía 10, que ahora se unieron para cantar junto a la artista Brunella Torpoco.