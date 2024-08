Una Noche de Salsa 13: Jerry Rivera, Niche, El Gran Combo y Willie Gonzáles entre las estrellas internacionales

"Una Noche de Salsa" es el evento del género más importante de Sudamérica, que ahora regresa en su edición número 13. Para esta oportunidad Jerry Rivera, Niche, El Gran Combo de Puerto Rico y Willie Gonzáles han sido confirmados como las primeras sorpresas entre otras que aún quedan por anunciar.

La nueva edición se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo del 2025 en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas para el evento costarán desde 25 nuevos soles y estarán en preventa en Teleticket a partir del 20 de agosto, con un 20% de descuento cancelando con cualquier medio de pago.

Una Noche de Salsa 13

El espectáculo contará con 10 estrellas internacionales del género que se presentarán sobre un mismo escenario, ello sin contar las figuras nacionales que también estarán en esta edición.

Willie Gonzáles.

La propuesta ha sido pensada en todos los salseros de corazón, que tendrán la oportunidad de acceder a tickets con precios que nunca antes se han visto y para que nadie tenga la excusa de quedarse en casa. Este gran esfuerzo es promovido por Tropimusic, considerada como la productora de espectáculos musicales más importante del mercado.

Estrellas internacionales de lujo

Para esta edición la salsa también se viste de gala para anunciar a sus estrellas del momento. Jerry Rivera se ha convertido en un clásico de la salsa romántica en el mundo. Sus temas "Ese", "Magia", "Cara de niño", "Amores como el nuestro", "Me estoy enloqueciendo por ti", entre muchos otros forman parte de un repertorio valioso para el género que lo ha hecho ganador de importantes premios internacionales.

Mientras tanto, Niche con su actual éxito remasterizado "La entrega", El Gran Combo de Puerto Rico y Willie Gonzáles pondrán a bailar a todos los asistentes con sus legendarios y clásicos temas. "Brujería", "Un verano en New York", "Trampolín", "Una aventura", "Sin sentimiento", "Hagamos lo que diga el corazón", "Hazme olvidarla", "No es casualidad", "No podrás escapar de mi", entre muchos otros grandes éxitos harán vibrar a todos los salseros que asistan al evento.

Cabe mencionar que el Gran Combo de Puerto Rico ofreció este 17 y 18 de agosto grandes shows en el Gran Teatro Nacional y dejó muy satisfechos a todos sus fanáticos. Ahora, los seguidores del género podrán disfrutar nuevamente de sus artistas favoritos y otras estrellas internacionales en la nueva edición de "Una Noche de Salsa" que se realizará el 29 de marzo del 2025.