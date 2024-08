Christian Ysla sobre el éxito de 'HH' en el Madison Square Garden: "¿Por qué debería ser distinto?"

Christian Ysla, conocido actor peruano, ha generado revuelo en las redes sociales tras hablar del impresionante logro de "Hablando Huevadas" en el Madison Square Garden. Hace algún tiempo, Ysla criticó el tipo de humor de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, pero ahora, tras el rotundo éxito de los comediantes peruanos en Estados Unidos, el actor decidió pronunciarse con un inesperado mensaje.

Christian Ysla sobre éxito de 'HH' en el Madison Square

El reconocido actor peruano, Christian Ysla se pronunció sobre sorprendente éxito de "Hablando Huevadas" en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York. Recordemos que, hace un tiempo, Ysla había criticado el tipo de humor que practican Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sin embargo, en esta ocasión, el artista ha sorprendido al felicitar a los comediantes a través de un video compartido en redes.

"Felicitaciones, bien por ellos, ¿por qué debería ser distinto?", comenzó diciendo. Además, se mostró sorprendido por los comentarios que esperaban que estuviera molesto o resentido por el éxito de los comediantes. "Lee algunos comentarios donde asumen que debería estar molesto o picón, ¿por qué? ¿Por qué los logros de los demás deben hacerte sentir mal? ¿Por qué el enemigo de un peruano debe ser otro peruano?", cuestionó.

Reconoce su talento, pero no cambia de opinión. Aunque Ysla les reconoció su gran éxito, no dejó de mencionar su opinión sobre el tipo de humor que practican Luna y Mendoza.

"Yo sigo pensando que ellos son los dos mejores comediantes de este país, y con el talentazo que tienen, me gustaría que hagan otro tipo de humor", confesó. Sin embargo, fue claro al decir que, si con ese humor logran llenar el Madison Square Garden, "bien por ellos".

Finalmente, Christian Ysla hizo un llamado a sus seguidores a enfocarse en sus propios logros y a no envidiar el éxito ajeno.

"Alégrate por los logros de los demás y celebra los tuyos, aunque no llenes el Madison Square Garden", concluyó con una reflexión que muchos aplaudieron.

Reacciones divididas en redes sociales

Como era de esperarse, las palabras de Ysla generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchos elogiaron al actor por su postura madura y su capacidad de reconocer los logros de otros, aunque no comparta su estilo de humor.

"Bien dicho Christian, eres de otro nivel", comentaron algunos seguidores. Otro añadió: "Inteligente respuesta, te admiro, bendiciones".

Por otro lado, algunos usuarios percibieron un tono diferente en sus declaraciones. "Se le escuchó dolido", opinó un usuario. Mientras que otros insistieron en que, aunque "Hablando Huevadas" no sea del agrado de todos, "gestionan muy bien su trabajo".

El logro de "Hablando Huevadas" en el Madison Square Garden es solo el comienzo. Después de llenar este icónico escenario, los comediantes peruanos han anunciado nuevas presentaciones en otros estados de Estados Unidos. Luna y Mendoza han demostrado que su estilo irreverente ha logrado conquistar a miles de fans, tanto en Perú como en el extranjero.

Pese a las críticas que su humor ha generado, no se puede negar que "Hablando Huevadas" sigue rompiendo barreras y llevando el entretenimiento peruano a otro nivel. Así lo reconoció Christian Ysla, quien, aunque no comparte su estilo, no dejó de felicitarlos por su impresionante éxito.