Daniela Darcourt no estará en show de Son Tentación ¿Será porque Paula Arias apoyó a Master Chris?

En los últimos días, se ha armado un gran problema entre Daniela Darcourt y el productor internacional Master Chris. Ahora, parece indicar que habría cierto distanciamiento entre la intérprete de "Señor Mentira" con la líder de Son Tentación, Paula Arias. Además, confirmó que no estará en el aniversario de la agrupación de salsa femenina.

Daniela Darcourt sorprendida por el concierto

La salsera Daniela Darcourt viene enfrentando una polémica con su videoclip "Señor Mentira" con Master Chris. Una de las peruanas en apoyar al productor musical fue la líder de Son Tentación, Paula Arias, a través de sus redes sociales. Ahora, el grupo de salsa femenino se encuentra a puertas de celebrar su 13 aniversario y estaba incluida la exintegrante en el flyer, pero afirma que no estará.

"Yo estoy sorprendida porque he visto la publicidad del aniversario y yo no le he confirmado nada a Paula. Es más, ni siquiera es por esto ojo (el apoyo de Paula a Master Chris) es porque tengo trabajo ese día. Yo no voy a estar en Lima, voy a estar en provincia, me lo acaban de pasar", expresó en el programa de América Hoy.

Ante ello, la salsera también contó que no ha hablado con Paula Arias, ni con su mánager, ni su equipo de trabajo para confirmar su presencia. Además, afirmó que quiere a Paula y la respeta como artista, así como a todas las integrantes y ha estado presente en sus shows cuando puede, pero este no es el caso.

"En este caso no puedo. Estoy en provincia, tengo otras cosas que hacer. Tampoco me parece correcto que me confirmen ahí en un flyer para confundir a la gente porque yo no quiero quedar mal con mi público", añadió.

No tiene nada contra Paula Arias

Finalmente, Daniela Darcourt expresó que no se toma nada personal y si quieren decirle algo que sea de frente. Además, afirmó que Paula Arias la conoce muy bien y que si ella tiene una buena relación con Master Chris y Diana Montes, no tiene ningún problema porque son sus experiencias contra las suyas.

"Yo no me tomo nada personal, en ese aspecto yo no soy de indirectas. A mi me dicen las cosas en la cara. Paula me conoce de hace muchos años y sabe perfectamente cómo soy yo. Si a mí no me quieren de enemiga o de mala persona, déjenme donde estoy, así yo la paso bien y no pasa nada. Si ella tiene buena relación con Master con Diana y decide respaldarlos a ellos, yo no tengo ningún problema", expresó.

La salsera Daniela Darcourt afirmó que si bien tiene un respeto por Paula Arias y los años de trabajo juntas, no sería una de sus amigas cercanas. Actualmente, ella no le ha respondido el mensaje de la líder de Son Tentación, ya que no tendría que contar a las personas que solamente necesita que son su pareja y su familia.