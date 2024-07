¡Palta! Melissa Paredes hace pasar roche a Anthony Aranda: "Yo no te prometo nada"

Melissa Paredes y Anthony Aranda se encuentran a puertas de darse el 'sí' en el altar y es que como se sabe la parejita se casaría este 3 de agosto por todo lo alto, lamentablemente sin la presencia de cámaras de la prensa tal y como lo decidieron ambos novios.

Sin embargo, hace unos días la pareja fue invitada al programa de entretenimiento 'Mande quien mande' dónde brindaron más detalles de la fecha especial que se les viene, sin embargo, Melissa se encontró en aprietos cuándo fue cuestionada en el sintonizado programa.

Melissa Paredes y Anthony Aranda son la parejita del momento y es que son los que se encuentran más próximos a casarse siendo los siguientes Alejandra Baigorria y Said Palao.

Es por ello que fueron invitados especiales en el programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez.

Sin embargo, ambos vivieron un momento de tensión cuándo la actriz tuvo que responder una pregunta que al fin y al cabo no le dio una respuesta concisa.

El segmento se llamaba las promesas de amor de Anthony y Melissa cuando fue el turno de la modelo donde al aparecer se habría sentido incómoda.

Lejos de responder de inmediato Melissa resaltó que no es fiel devota de las promesas en televisión y qué prefiere demostrarlo con las acciones pese a ello su respuesta desató las risas de los conductores.

"Anthony desde este 3 de agosto te prometo que... No te prometo nada porque sabes lo que te amo y la familia hermosa que estamos formando y las promesas se las lleva el viento y las palabras también y creo que tú y yo sabemos quiénes somos y cuánto nos amamos y que queremos para nuestro futuro", dijo Meli.

Las expresiones de Anthony revelaron que estuvo satisfecho con la respuesta de su novia pues el amor entre la parejita es notable por donde se les vea.

Cabe resaltar que Melissa también ha descartado la posibilidad de ser madre muy pronto ya que estima que dos años serían prudentes para recién evaluar la posibilidad de agrandar la familia.

Melissa Paredes y Anthony Aranda están a solo unas semanas de casarse. En medio de los preparativos para su boda, Melissa aprovechó para advertirle a su prometido sobre cómo debe ser su despedida de soltero. Hablando con "América Espectáculos", la pareja subrayó que hay ciertas reglas que no se deben romper.

Durante la entrevista, la reportera le preguntó a Melissa si permitiría que Anthony tuviera una despedida de soltero.

Con una sonrisa, Melissa respondió: "Sí, claro", pero agregó con firmeza: "Obviamente, aparte, Anthony sabe que no puede hacer nada malo porque si no, no se casa, así de simple". Anthony, visiblemente tenso, terminó dándole la razón a su futura esposa.