Vania Bludau deja entrever fuerte secreto sobre Mario Irivarren: "Si yo contara lo que me dijo, sería otra bomba"

¡No se calla nada! Vania Bludau ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras soltar un comentario que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Todo se dio después de que un usuario le dijera que dejara de "colgarse del cuello" de su ex Mario Irivarren. La modelo no se aguantó y respondió con todo.

Vania Bludau deja entrever fuerte revelación sobre Mario Irivarren

Vania Bludau volvió a encender la farándula peruana con polémicas declaraciones sobre su expareja Mario Irivarren. La modelo utilizó sus redes sociales para responder con todo a una usuaria que la criticó por seguir hablando del chico reality, y dejó entrever que aún guarda información comprometedora.

"(Si no te importa, simplemente no opines y no te andes colgando del cuello de tu ex, sé más coherente con lo que dices) Si yo contara lo que me dijo sería otra bomba. Así que mejor no", fue la frase que soltó Vania, dejando a todos con la intriga.

Vania Bludau tras ser acusada de colgarse del cuello de Mario Irivarren. (Captura de pantalla)

Su respuesta fue directa, luego que una seguidora le dijera que no se "colgara del cuello" de su ex y que no opinara más del tema.

Pero Vania no se quedó ahí y respondió sin filtros: "Yo opino porque se me da la gana y no opine nada malo. Me suena a que tú eres de esas que se queda en una relación aunque te humillen. Ve a terapia (lo cual no es nada malo ir, jamás lo veo como ofensivo), ayuda mucho y lo digo por experiencia propia. Bendiciones", escribió.

¿Criticó a Onelia Molina y dijo que le falta amor propio?

Todo esto ocurre luego de la llamada que Vania hizo al programa "Magaly TV La Firme", donde opinó sobre el supuesto regreso entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque intentó evitar el tema, terminó lanzando varios comentarios que dieron de qué hablar.

"Hagan lo que hagan ellos dos, no me importa, no es mi tema", empezó diciendo. Sin embargo, luego arremetió con todo: "Si la mamá es psicóloga, que la trate. Porque la verdad que eso sí, es como que raro de que alguien te humille tanto en televisión", expresó, haciendo clara referencia a Onelia y su relación con Mario.

Además, Vania Bludau no dudó en decir que la odontóloga debería quererse más tras todo lo que ha vivido mediáticamente.

"Uno tiene que tener un poco de amor propio, bastante amor propio y seguir su vida tranquila. Creo que ser profesional o tener un título universitario no te da la inteligencia emocional para manejar tu vida si regresas con alguien que ha demostrado no respetarte", sostuvo con firmeza.

¿Una indirecta con historia?

Las declaraciones de Vania llegan luego de coincidir con Mario Irivarren en la boda de su amiga Alejandra Baigorria. Aunque no reveló detalles, su frase "si yo contara lo que me dijo" hace sospechar que algo fuerte pasó en ese evento.

Como se recuerda, la relación entre Mario y Vania terminó de forma escandalosa y con declaraciones cruzadas. Hoy, ambos siguen envueltos en controversias, y al parecer, todavía hay verdades sin contarse.

Vania Bludau volvió a protagonizar un enfrentamiento mediático, dejando entrever que aún hay temas por revelar sobre lo que le dijo Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria. ¿Se viene una nueva guerra en la farándula?