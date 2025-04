Pamela López anuncia demanda por alimentos contra Christian Cueva: "Que piense en sus hijos"

Pamela López decidió hablar públicamente y confirmó que iniciará una nueva demanda contra Christian Cueva, esta vez por la pensión de alimentos de sus hijos. Acompañada de su abogada Rosario Sasieta, la aún esposa del futbolista se pronunció en una conferencia de prensa.

La situación entre Pamela y el deportista sigue generando comentarios. Recordemos que días atrás, la denuncia por violencia familiar que Pamela presentó contra Cueva fue archivada por la Fiscalía, por falta de pruebas suficientes.

Durante la conferencia, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, explicó que acudirán a la vía judicial: demanda por alimentos contra Christian Cueva, porque, según señala, no se está cumpliendo con la pensión de los menores.

"Iniciaremos todo por vía judicial (...) Esta situación de quitarles a sus hijos, dejar ese dinero en un juzgado, no comunicar a la madre por si acaso aquí está el dinero (...) Entonces que no se diga que hemos mentido, ahí están las pruebas (...) En defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (...) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos", explicó.