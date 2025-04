Abogada de Pamela López sobre salidas de su representante con Paul Michael: "No soy nana de nadie"

En las últimas semanas se ha visto a Pamela López saliendo con el salsero Paul Michael, ex integrante de Combinación de la Habana. Este cantante ha sido cuestionado ya que contaría con denuncias de agresión física, es así como su abogada Rosario Sasieta da su opinión.

En el programa de 'Amor y Fuego', la abogada Rosario Sasieta salió a hablar en representación de Pamela López. Cuando fue consultada sobre el nuevo saliente de su patrocinada, que cuenta con denuncias por agresión, pero fue firme con su respuesta afirmando que ella no da consejos en la vida privada de quiénes defiende.

"Yo no tengo por qué aconsejarla, es su vida privada. Los abogados no somos réplica de las partes que defendemos (¿No le parece raro?) no me parece. Nosotros tenemos una línea muy marcada, es el apoyo de 'te mandaron carta notarial, ahí esta tu contestación, te han hecho esto, nosotros vamos apelar'. Yo no soy mamá, no soy nana de nadie y cada persona asume lo suyo con decoro", expresó la abogada.