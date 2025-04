¿Indirectas para Pamela López? Pamela Franco lanza dardos en redes: "Hablas como santa... Payasa"

Pamela Franco vuelve a estar en boca de todos por unos mensajes que compartió en sus redes sociales y que muchos creen que serían para Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva. Las frases no pasaron desapercibidas y han desatado todo tipo de comentarios.

Pamela Franco habría lanzado indirectas a Pamela López

La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al subir historias en su cuenta de Instagram donde lanza lo que parece una clara indirecta a Pamela López.

En una de ellas, se escucha: "Hablas como la gran santa que fueras. Yo que tú tuviera vergüenza de estar criticando. Payasa", mensaje que acompañó con emojis, como dejando en claro que se identificaba con lo dicho.

@ameg_pe 03.04.25 | Las indirectas que habría mandado Pamela Franco a Pamela López. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Hace poco, la cantante también publicó una imagen con con una contundente frase.

"El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela", y ella añadió: "porque se quema. Qué rápido se le olvidó a la gente su pasado y el presente".

Muchos creen que este mensaje también sería para Pamela López, con quien viene teniendo un enfrentamiento desde hace un tiempo.

Además, recientemente Pamela Franco compartió otro clip donde aparece haciendo playback de un audio que dice lo siguiente:

03. 04. 25. | Pamela Franco y su fuerte mensaje en redes: "Usted está en un círculo en donde están hablando mal de mí y usted se queda callado, usted no es mi amigo". Fuente: Instagram de Pamela Franco pic.twitter.com/CRRljYouL2 — @ghelanma (@ghelanma) April 3, 2025

"Usted está en un círculo en donde están hablando mal de mí y usted se queda callado, usted no es mi amigo. No lo es, y no lo es". Junto a este video escribió: "Ya lo saben". ¿Para quien sería esta indirecta?

¿Más fuego al conflicto entre las Pamelas?

Como se recuerda, Pamela Franco envió una carta notarial a Pamela López por hablar de su vida privada en el programa "El Valor de la Verdad". Y aunque López dijo que no se va a rectificar, Franco ha preferido expresarse por redes sociales.

Todo indica que esta guerra entre ambas Pamelas no tiene fin cercano. Cada una lanza sus mensajes a su manera, pero el público ya empieza a tomar bandos. Mientras tanto, Franco sigue enfocada en su carrera musical, pero dejando bien claro que no piensa quedarse callada.

Pamela Franco no se guarda nada y sus mensajes en redes han vuelto a ponerla en el centro de la polémica. Aunque no menciona nombres, muchos están convencidos de que van dirigidos a Pamela López. ¿Responderá la ex de Cueva? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, los seguidores siguen atentos a este nuevo capítulo del escándalo.