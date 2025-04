Ehtel Pozo envía mensaje Pamela López tras tatuaje del salsero, Paul Michael: "Ahí no es"

El cantante de salsa Paul Michael, quien mantiene un romance con Pamela López, ha generado gran controversia al tatuarse el apodo "KittyPam" en su cuello. Este gesto ha desatado especulaciones en las redes sociales, preguntándose si el tatuaje es un guiño a López. Ante esta situación, la conductora Ethel Pozo no dudó en expresar su opinión.

Ethel Pozo critica el gesto de Paul Michael

En el programa 'América Hoy', se mostraron imágenes del reciente tatuaje de Paul Michael, quien habría decidido plasmar en su cuello el apodo "KittyPam", utilizado por su actual pareja, Pamela López. Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por Ethel Pozo, quien expresó su desacuerdo con la rapidez con que el salsero demuestra su afecto en relaciones recientes.

"Ahí no es. En enero era 'princesita' ella (Kiara Montero) y en marzo es Pamela. Tienes que abrir los ojos, Pamela, nos parece a todas las chicas acá, que ahí no es", comentó Ethel, visiblemente sorprendida por la rapidez con la que el salsero muestra su cariño.

Además, la conductora se mostró escéptica respecto a este tipo de demostraciones de afecto tan apresuradas, asegurando que si ella estuviera en la misma situación, lo consideraría algo "loco".

"Me parecería un loco, como me va querer tanto en tres semanas... ¿Cómo en tres semanas puedes saber que alguien es?", agregó Ethel, dejando claro que no ve con buenos ojos el hecho de que Paul Michael haya hecho una muestra tan pública de su amor en tan poco tiempo.

Ex de Paul Michael asegura que el tatuaje no es para Pamela

Por su parte, Kiara Montero, ex pareja del salsero, se pronunció sobre el tatuaje y las especulaciones que rodean la relación del salsero con Pamela López. En una entrevista con 'América Hoy', aclaró que originalmente la canción "Princesita", que se lanzó en enero, estaba dedicada a ella.

"'Princesita', esa canción la hizo en el mes de enero con 'El Tieso' y conmigo. Me decía mi princesita, como pudiste haber visto... (¿Esa canción no era para Pamela sino para ti?) Se supone en un principio, ¿no? La rellenó por completo y la sacó para Pamela, que es su actual pareja, su actual saliente, no sé qué", comentó Kiara, dejando claro que la canción no fue inspirada por Pamela, sino por ella misma.

Además, Kiara no se mostró sorprendida por el tatuaje que Paul Michael se hizo en su cuello con el nombre "KittyPam". Según la ex pareja del cantante, este tipo de gestos son comunes en él, ya que tiene la costumbre de tatuarse a cada nueva pareja.

"No, él es una persona así, si con la primera amante quería mudarse... si tú te das cuenta e investigan bien, cuando él estaba en la 'Combinación de La Habana', él tenía un tatuaje en el cuello, ahora tiene una rosa, la ha tapado... Nunca me quiso decir, pero supongo que era algo de su ex, ¿no? (¿Él tiene como costumbre tatuarse los nombres de sus exs?) Sí", concluyó Kiara.

La relación de Paul Michael con Pamela López sigue generando controversia, especialmente tras el tatuaje y las reacciones de su ex, Kiara Montero. Ethel Pozo expresó que no ve estos gestos apresurados como algo positivo en una relación. El futuro de esta relación está lleno de dudas, y solo el tiempo dirá si el salsero cambiará su estilo de amor efímero.