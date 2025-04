¡Escándalo! Ex de Paul Michael revela: "La canción era para mí, no para Pamela López"

¡Qué fuerte! La expareja de Paul Michael, Kiara Montero, soltó una tremenda bomba y aseguró que la canción "Princesita" no era para Pamela López, como todos pensaban, sino para ella. La joven contó detalles de cómo nació este tema que ahora ha generado tanto revuelo.

La expareja de Paul Michael, Kiara Montero no se quedó callada y aclaró en comunicación con "América Hoy" que fue parte de la creación de la canción junto al salsero y "El Tieso". Según dijo, Paul Michael la llamaba con cariño "mi princesita", y por eso, el tema llevaba ese nombre.

"'Princesita', esa canción la hizo en el mes de enero con 'El Tieso' y conmigo. Me decía mi princesita, como pudiste haber visto... (¿Esa canción no era para Pamela sino para ti?) Se supone en un principio, ¿no? La rellenó por completo y la sacó para Pamela, que es su actual pareja, su actual saliente, no sé qué", contó Kiara, dejando claro que originalmente el tema era para ella.