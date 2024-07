¡Qué fuerte! Ethel Pozo arremete contra reportero que perdió celular con fotos íntimas: "Nadie te salva"

Esta mañana el programa 'América Hoy' volvió a tocar el tema del robo de su celular que sufrió el reportero Oswaldo Arteaga. Sin embargo, nadie esperaba que Ethel Pozo lo critique duramente por tener fotos íntimas en el dispositivo móvil que le fue sustraído el fin de semana pasado.

La hija de Gisela Valcárcel se mostró indignada después que el hombre de prensa vuelva a referirse al mencionado robo. "Nada te salva, yo no puedo entender por qué tenías esas fotos. No hablemos de eso, nadie te va entender", expresó la conductora del magazine matutino

Además, Brunella Horna se sumó a las críticas y le dijo que mejor no vuelva a tocar el tema porque está generando más confusión. "No aclares que oscureces (...) Suficiente, vamos con el tema", agregó la esposa de Richard Acuña.

Poco antes que las conductores del programa de espectáculos lo critiquen duramente, Oswaldo reveló que las fotos íntimas que tenía en el celular que le robaron son suyas, más no de su esposa, por eso pidió las personas que dejen de molestarla.

"En ese celular tenía fotos mías, fotos privadas. La gente le está escribiendo a mi esposa, pensando que había fotos de ella, pero no hay fotos de ella, no son fotos que yo he estado mandando, son fotos que tomaba pensando en mi OnlyFans", expresó.