Sebastián Lizarzaburu gana competencia de fisicoculturismo en el extranjero: "Se logró"

Sebastián Lizarzaburu sorprendió en sus redes sociales al revelar que ganó una competencia de física o culturalismo en Chile alegrando a sus seguidores por su gran esfuerzo y dedicación a este deporte.

La ex pareja de Andrea San Martín agradeció todo el apoyo de su familia y en especial de su hija quien fue su mayor motivación para ofrecer todo su potencial en esta competencia por la que ya se venía preparando hace algunos meses.

El deportista Sebastián Lizarzaburu anunció mediante sus redes sociales que acaba de ganar la competencia de fisicoculturismo que se realizó en Chile en donde el popular 'Hombre Roca' concursó.

Lizarzaburu se mostró emocionado por este nuevo logro personal que se suma a uno más en la lista de los que ya ha ganado gracias a su disciplina y consistencia en este deporte que requiere de dedicación y esfuerzo.

Asimismo, recordó que hace tan solo unos meses atrás fue operado de emergencia y su recuperación ha sido lenta pero con la voluntad de seguir haciendo el deporte que más le gusta.

Finalmente, Sebastián agradeció por todo el apoyo recibido e incluso recalcó que este es un logro más no solo para él sino también para su familia, en especial para su hija quien está orgullosa de los logros de su padre.

"Al comienzo pensé que no lo lograría pero me hice una promesa, le prometí a mi princesa, a mi familia y se los prometí a ustedes!! Así que tuve que hacer cosas que no cualquiera podría, sacrificar cosas que muy pocos están dispuestos a hacer y dar mi 300% para llegar al nivel", concluyó en su publicación.