Yahaira Plasencia se despide de 'Al Sexto Día' para irse a Miami: "Gracias a todos por apoyarme"

Yahaira Plasencia es una querida cantante del género de la salsa y fue conductora del programa de televisión 'Al Sexto Día' hasta este último fin de semana. La joven artista se despidió con unas sentidas palabras y el apoyo de sus seguidores en los últimos meses.

¡Se despide de Al Sexto Día!

La cantante Yahaira Plasencia tuvo su último programa en Al Sexto Día el sábado 01 de junio. Al final del programa, la artista de salsa dedicó unas palabras a toda la producción y seguidores que la acompañaron en esta nueva aventura en su carrera.

"Hoy es mi último programa en 'Al Sexto Día' y estoy con sentimientos bastante encontrados porque definitivamente han sido cuatro meses de largo aprendizaje. Cuatro meses donde he aprendido. a todo el equipo de producción con quien tengo una linda amistad, los voy a llevar en el corazón porque en verdad, he aprendido mucho de ellos", dijo la intérprete de salsa.

Luego, agradeció a todas las personas que confiaron en ella en esta nueva etapa durante los últimos cuatro meses: "Cuando firme un contrato, esto tenía un inicio y tenía un fin lamentablemente, pero nada, estoy feliz de haber aprendido muchísimo aquí, los llevo en mi corazón".

Finalmente, Yahaira Plasencia se despide con sentidas palabras a todos quienes la apoyaron: "Soy nueva en la conducción, pero me he divertido un montón, he aprendido. Me despido con un nudo en el corazón, gracias a todo el mundo por apoyarme, de verdad gracias. Porque sí he recibido muchas críticas, muchísimas, pero siempre me he considerado una mujer fuerte"

¡Rumbo a Miami!

Durante su despedida de Al Sexto Día, la peruana resaltó que se vienen nuevas cosas para ella y se siente feliz por todo lo aprendido: "Me voy a Miami en los próximos días a continuar con mi carrera, no a vivir, peor voy a estar por allá, por aquí y allá. Estoy muy contenta de verdad por lo que aprendido aquí, si algún momento nos volvemos a encontrar va ser espectacular volvernos a encontrar con ustedes, a toda mi familia que me ha apoyado".

Además, informó a todos sus seguidores que estará viajando a Miami para seguir trabajando con Sergio George y en la internacionalización de su música. Como antes se comentó, el productor internacional comunicó que la peruana Yahaira Plasencia debe estar presente en Estados Unidos para dar el siguiente paso en su carrera musical.

Yahaira Plasencia anunció en sus redes sociales, que ha trabajado en la grabación de dos nuevos temas con el productor internacional Sergio George. La joven mostró un adelanto de uno de sus temas en sus redes sociales y se llamaría "El Narc", canción que se estrenará muy pronto.