Incubus vuelve a Perú: La banda de rock alternativo más influyente ofrecerá un concierto el 12 de abril

Incubus es una de legendaria banda de rock alternativo que ahora regresa a nuestro país tras haber pasado largos años de ausencia para regalarle a sus fanáticos un espectáculo magistral con todos sus éxitos. El concierto se realizará el sábado 12 de abril del 2025 en Costa 21 de San Miguel.

Incubus vuelve a Perú

Temas aclamados por sus incondicionales seguidores, como Nice to Know You, Privilege, Drive, Pardon Me, Stellar, son algunos de su extenso repertorio que sus mayores seguidores podrían escuchar interpretados en vivo durante este mágico concierto. La preventa de entradas para el show iniciará este 22 de agosto en Teleticket y contará con un súper descuento del 15% pagando con tarjetas Interbank.

Incubus es una de las bandas más influyentes en el rock alternativo y sus fans pedían desde hace muchos años su visita a nuestro país. Además presentarán su disco Mornin Viwe, así como también todos sus reconocidos éxitos.

Trayectoria de la banda de rock

El conjunto se formó inicialmente por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Einziger y el batería José Pasillas cuando estudiaban juntos y luego se expandieron con la inclusión del bajista Alex "Dirk Lance" Katunich y Gavin "DJ Lyfe" Koppell; ambos luego fueron reemplazados por Ben Kenney y DJ Kilmore.

La banda lanzó originalmente su álbum de estudio aclamado por la crítica, Morning View, el 23 de octubre de 2001 y recibió una gran cantidad de amor y aclamación de los fanáticos y la industria por igual. En esta ocasión presentarán su propuesta, además de todos sus éxitos.

"Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado 'Incubus' en una forma de vida y aquí estamos hoy, unos 23 años después, a punto de entrar en una nueva fase de su existencia. 'Morning View xxiii' es una regrabación/replanteamiento del álbum de 2001 y es el resultado de nuestro deseo de honrar este floreciente legado", señaló Brandon Boyd.

Cabe mencionar que, en 2003, la banda estableció la fundación "Make Yourself Foundation" con el objetivo de donar dinero a fundaciones de beneficencia. Esta organización sin fines de lucro se encarga de juntar fondos para ir en ayuda de los más necesitados en Estados Unidos y todo el mundo, financiándola a través de la donación de ingresos concebidos por tours, subastas en línea, pases para conocer a la banda, entre otras actividades.

No cabe duda que el legado de Incubus va más allá de la música y cuentan con una gran cantidad de seguidores en todo el planeta, por ello es evidente que los fanáticos peruanos de la legendaria banda de rock disfrutarán de una gran noche llena de buena música en el concierto que se realizará el próximo 12 de abril en Costa 21.