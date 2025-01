Vernis Hernández sobre Yahaira Plasencia en la cumbia: "Me encanta su voz en ese género"

Dentro de la salsa, la cubana Vernis Hernández ha destacado por muchos de sus éxitos a través de los últimos años. A través de una entrevista en un podcast, la artista habló sobre las cantantes como Leslie Shaw y Yahaira Plasencia incursionando en el género musical de la cumbia.

En una entrevista para El Trome, Vernis Hernández estuvo conversando sobre su carrera musical, sus relaciones amorosas, su vida en Cuba y su familia. La joven cantante expresó que ante el auge de la cumbia en el país, viene preparando una fusión de salsa cumbia con una cantante peruana.

Después de ello, expresó su opinión sobre una de sus colegas de la salsa ingresando en la cumbia. Tras ser consultada por Yahaira Plasencia, la cubana afirmó la voz e la 'Patrona' le gusta mucho más en este género musical, al igual que al público.

"A mí me gusta más Yahaira en cumbia. Yo creo que a ella se le da la cumbia muy bien. Me encanta su voz en ese género y parece que ella se ha dado cuenta, porque yo la sigo, ya nos seguimos, no somos pinkis, pero nos seguimos. La sigo en redes y ha cambiado su repertorio, ahora pone cumbia y olvídate se le nota bastante la diferencia. Me gusta en el tema de cumbia", expresó.