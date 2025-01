¿Cambió de opinión? Alejandra Baigorria evalúa invitar a Onelia Molina a su boda: "Quién sabe"

En las últimas semanas, Alejandra Baigorria ha comenzado a organizar cada detalle de su esperada boda con Said Palao. A través de sus redes sociales, la modelo ha compartido algunos momentos del proceso, como su prueba de maquillaje. Sin embargo, no solo su matrimonio ocupa su agenda, ya que también divide su tiempo en su nuevo negocio y otros proyectos personales.

Alejandra Baigorria no descartó invitar a Onelia Molina a su boda

La empresaria fue abordada por las cámaras del programa "Amor y Fuego" para conocer más detalles sobre su vida personal y, en particular, sobre la posibilidad de invitar a Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, a su boda. Para sorpresa de muchos, Alejandra no descartó esa opción y dejó abierta la posibilidad de un acercamiento antes de la ceremonia.

"Yo no he tenido una conversación con Onelia, ojalá que de aquí a la boda se pueda dar. Quién sabe, quizá se aclaren los malos entendidos que nos molestaron a ambas. Pero Mario definitivamente está invitado", declaró Baigorria.

La modelo enfatizó que hasta que no se dé ese acercamiento, no puede confirmar si la incluirá en su lista de invitados, ya que no invitaría a alguien con quien no tenga una conexión cercana.

"Lo que pasa es que con Onelia no hemos tenido un acercamiento para conversar, entonces, uno no va a invitar a su boda a alguien con quien no conecta", sostuvo la empresaria.

No obstante, Alejandra no descartó la posibilidad de un encuentro en el futuro. También destacó que mantiene una amistad de años con Mario Irivarren y que respeta su felicidad.

"Si en algún momento se da un almuerzo en grupo y ella está presente, podríamos conversar. Creo que ya somos adultos y no habría problema. Al final, yo quiero a Mario y, si es feliz, hay que respetar su felicidad", añadió.

Alejandra Baigorria dejó abierta la posibilidad de ser madre

Además de los preparativos para su boda, Alejandra Baigorria sorprendió al hablar sobre la posibilidad de convertirse en madre este año. En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", la modelo insinuó que en un futuro cercano podría dar la noticia de un embarazo.

"Cuando venga el Saidcito o la Alejandrita, sacaremos una colección para niños, de todas maneras, este año viene con sorpresas", comentó Baigorria, generando expectativa entre sus seguidores.

Por otro lado, la empresaria continúa enfocada en sus negocios, como su salón de belleza y su boutique. Sin embargo, también expresó su deseo de regresar a la televisión, recordando su experiencia como conductora en "Esto es Guerra".

"Vamos a ver qué se da. Tuve la oportunidad de conducir la última semana de Esto es Guerra, La Final, y recibí buenos comentarios. Creo que mi carácter es adecuado para eso", señaló la exchica reality.

Alejandra Baigorria sigue adelante con múltiples proyectos mientras organiza su boda con Said Palao, dejando en claro que este año podría traer grandes cambios en su vida personal y profesional.