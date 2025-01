Walter Yaipén revela que visitó a Víctor Yaipén antes de su deceso: "Fui a verlo hora y media antes"

Don Víctor Yaipén, fundador de Orquesta Candela, falleció el último fin de semana. Hoy, su familia se reúne en un velatorio para despedirse de él y donde, su hermano Walter Yaipén contó que estuvo con él horas antes de su deceso.

Durante el velatorio de Víctor Yaipén en el Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida Javier Prado 2465, San Borja, llegaron sus hermanos Walter y Javier de Hermanos Yaipén. Ante las cámaras, expresaron su sentir ante la partida del fundador de Orquesta Candela.

Walter Yaipén cuenta que mantenía mucha cercanía con su hermano Víctor, ya que vivían cerca en Jesús María. Incluso, comenta que recibió una llamada de él días antes de que ingresara al hospital y le dijo unas palabras que lo emocionó mucho.

"íbamos a visitarlo, él venía a mi casa, hemo salido en varias ocasiones. Una semana antes que ingrese a la clínica, me dio una llamada y me dijo 'te llamó para decirte que te quiero', esa llamada me emocionó. Luego, a los dos días fue internado, después mi sobrino realizó una misa por salud", cuenta.