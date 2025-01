Los 5 de Oro envían sus condolencias a la familia de Víctor Yaipén: "Es muy triste lo que está pasando"

La música peruana y la cumbia se encuentran de luto tras la partida de Don Víctor Yaipén Uypan, el último fin de semana. El maestro y fundador de Orquesta Candela ha sido muy querido por muchos artistas y el cantante Jean Paul Zavala envió un mensaje de representación de Los 5 de Oro.

A través del programa El Súper Show, el cantante Jean Paul Zavala se comunicó en vivo para dar sus condolencias a la familia del maestro Víctor Yaipén de parte de la orquesta Los 5 de Oro. Así mismo, afirmó que están para apoyarlos en lo que necesiten y se encuentra apenado por lo que está sucediendo.

El cantante Zavala estuvo contando que tiene una cercanía con los hijos del fundador de Orquesta Candela, que se han cruzado en muchos conciertos e incluso, juegan fútbol juntos casi siempre una vez a la semana.

"Juego casi todos los jueves con ellos, con Billy, con Vitucho, con Donald, con Giancarlo. Casi un año desde que me invitaron a jugar y ahora, ya tenemos una amistad bonito, más con Billy y Donald. Mando mis condolencias a toda la familia, que pena todo lo que está pasando. No pude hablar con Billy porque está un poso sensible, pero sí con uno de sus primos", cuenta.