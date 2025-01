Dilbert Aguilar dedica unas palabras tras la partida de Don Víctor Yaipén: "Era muy alegre"

La cumbia peruana está de luto, grandes artistas se han hecho presentes para despedirse del maestro Víctor Yaipén que partió a la eternidad en el último fin de semana. El cantante Dilbert Aguilar estuvo contando algunas anécdotas que vivió con el fundador de Orquesta Candela.

Don Víctor Yaipén Uypan, líder y fundador de Orquesta Candela, falleció el domingo 19 de enero a los 68 años. Un gran pionero de la música tropical, nos dejó éxitos como "Cuando estés te enamoras" y "Esta noche". Ahora, su familia y varios artistas se unen en su despedida.

Hoy en el programa El Súper Show, se realizó un homenaje al gran maestro Víctor Yaipén. Además, se comunicaron con varios artistas que quisieron hacer presentes sus condolencias como Dilbert Aguilar, quien quedó consternado tras enterarse de la partida de su compadre, con quien compartió en muchas ocasiones.

"Muy consternado, muy apenado. Ayer por la noche me enteré, Don Víctor ha sido un personaje, cantante de mis tiempos. Hemos compartido muchas cenas, muchos viajes, me choca. Haberlo conocido, haberme invitado a su casa (...) me da mucha tristeza", expresó.