Pamela López hace grave DENUNCIA en redes pero se arrepiente y lo borra: "No se dejen engañar"

Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez debido a una grave denuncia que hizo a través de sus redes sociales, pero que eliminó minutos después. En esta nota contamos el motivo por el cual la influencer alertó a sus seguidores sobre un posible engaño utilizando su imagen de forma malintencionada.

La expareja de Christian Cueva es muy activa en Instagram y recientemente utilizó su perfil para publicar una historia en la que acusó a una empresa de usar su imagen para vender lotes a "precios de remate".

"No TENGO ningún vínculo con esta empresa. Ellos están usando mi imagen sin consentimiento. ¡No se dejen engañar, por favor!", escribió Pamela junto al flyer publicitario.

Sin embargo, no pasó más de una hora para que López retirara la publicación de sus historias. Este hecho generó curiosidad entre sus seguidores, ya que desde hace varias semanas la influencer se ha posicionado como una de las mejor pagadas del espectáculo, debido a su alcance mediático por los problemas personales que ha expuesto en TV y redes sociales.

Pamela López denuncia uso indebido de su imagen en redes

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, sorprendió al compartir detalles sobre la relación que mantenía con las influencers Ivana Yturbe y Brunella Horna. Según la artista, ambas no mostraron apoyo emocional durante su separación de Cueva, haciéndola sentir excluida del círculo que alguna vez compartieron como amigas cercanas.

En una reciente entrevista radial, López comentó que las relaciones entre ellas se enfriaron tras su ruptura. Explicó que, durante los momentos difíciles que vivió, no recibió la solidaridad que esperaba de quienes consideraba sus amigas, lo que la llevó a sentirse vulnerable y aislada en un momento de gran necesidad emocional.

La artista reveló que su amistad se había fortalecido en reuniones de parejas, donde compartían junto a sus esposos. Sin embargo, al separarse de Cueva, percibió un cambio en la actitud de las influencers, quienes, según López, tomaron distancia sin preocuparse por conocer su estado emocional o brindarle apoyo.

López destacó que esperaba un gesto de empatía o una conversación que nunca llegó. A pesar de una invitación de Yturbe para asistir a un evento, la experiencia reforzó su sensación de desconexión con el grupo.

"Cuando compartíamos, compartíamos como parejas, Ivana con su esposo, Brunella con su esposo y yo con el papá de mis hijos. Cuando me sucede, de repente ya no encajo ahí, eso sentí. No es lo que esperaba, nunca se detuvieron a 'oye Pamela conversemos', o escucharme, o ver qué siento. Yo estaba vulnerable", explicó.