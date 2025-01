Milett Figueroa revela que regresará al Perú junto a Marcelo Tinelli: "Irá a acompañarme"

Milett Figueroa se ha convertido en una figura muy llamativa en Argentina, desde su cercanía con Marcelo Tinelli. Aunque ha ocurrido muchos rumores de su separación, ahora han aclarado que siguen juntos. En una entrevista, la modelo peruana disipó muchos rumores y revela que volverá al Perú acompañada de su pareja.

En una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa se comunicó desde Argentina contando varios detalles sobre su relación con Marcelo Tinelli y sobre la serie 'Los Tinelli'. Aunque hace tiempo tenían planeado viajar a Perú juntos, no se pudo por muchas circunstancias. Ahora, la modelo expresó que estarían próximos a viajar.

"Tengo unas propuestas muy interesantes para ir a Perú a trabajar, así que va ir él a acompañarme, les voy a dar la primicia a ustedes. La verdad no hemos conversado donde nos vamos a quedar cuando él llegue, pero tiene ganas de ir al Perú dice 'me muero de ir al Perú, peor se nos cruzan muchas cosas'" , expresó la peruana.

La peruana Figueroa dio su agradecimiento a sus seguidores de Perú, ya que la serie 'Los Tinelli' ocupa el primer lugar en Amazon. Así mismo, respondió sobre los rumores de su relación sentimental y revela que fue su pareja quien la invitó.

"Más allá de mi relación con Marcelo, me propusieron este proyecto. Me lo propuso Marcelo, 'me dijo amor quiero que estés conmigo en el reality ¿quieres estar?', estoy muy contenta con el recibimiento del reality" , cuenta.

Luego, la modelo peruana afirma que sí tuvo invitado en la premier de la serie 'Los Tinelli', ya que tiene un contrato con Amazon y llegó tarde porque tuvo un problema en el aeropuerto con sus documentos. Así mismo cuenta que tiene una bella relación amorosa con el argentino.

"Mi relación con Marcelo es hermosa, no tiene ningún tipo de contrato ni interés, porque cualquier persona que se enamore con alguien, sabe lo que estoy pasando (...) Yo jamás jugaría con una relación, ni tendría la necesidad. No es convencional, pero no significa que no haya amor y que no estemos enamorado uno del otro", expresó.