Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky protagonizan beso que desata rumores de romance

El boxeador Jonathan Maicelo vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Tras haber protagonizado una serie de polémicas en redes sociales, el deportista ha sorprendido al ser captado en un momento romántico con la modelo Nadeska Widausky. Este episodio ha generado especulaciones sobre un nuevo romance, apenas unos meses después de su ruptura con Samantha Batallanos.

Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky son captados dándose un beso

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky compartiendo un beso apasionado, lo que ha desatado una ola de rumores sobre una posible relación entre ambos. La grabación fue difundida por el tiktoker Ric La Torre y, según se presume, habría sido registrada por el propio boxeador.

Este acontecimiento ocurre pocos meses después de que Maicelo terminara su relación con Samantha Batallanos, quien lo denunció por presunta agresión física y psicológica. A pesar de la controversia pasada, el boxeador parece haber dejado atrás esa etapa, ya que las imágenes lo muestran muy cariñoso con la reconocida modelo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, las fotografías y el video evidencian una gran cercanía. Además, algunos comentarios en redes sociales han señalado que la reciente rinoplastia del boxeador podría haberle traído nuevos cambios en su vida, tanto en el ámbito personal como amoroso.

Cabe recordar que en septiembre de 2024, Samantha Batallanos anunció nuevamente el fin de su relación con Maicelo, argumentando "diferencias de carácter" como la razón de la separación. Sin embargo, todo indica que el boxeador ya habría dado vuelta a la página.

Samantha Batallanos reacciona al beso de Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky

Tras la difusión del video, Samantha Batallanos fue consultada, en una reciente entrevista, sobre las imágenes y no dudó en responder con un comentario que ha dado qué hablar. La modelo aseguró que Maicelo "ya no está en su nivel" y dejó en claro que no le interesa lo que haga su expareja.

"Ja, ja, ja, ¿qué le queda al pobre, pues? Hace rato que ya regresó a su nivel. La verdad, no está en mi radar para nada, estoy en otra etapa de mi vida y ya no me interesa nada del pasado", declaró en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Batallanos recalcó que actualmente está enfocada en su carrera y su familia, evitando cualquier distracción sentimental.

"No me interesan los hombres porque son solo distracciones y eso es lo que menos quiero ahora, que me está yendo tan bien. Mi enfoque es mi carrera y mi familia, y como diría una ex Miss Perú que soy, que reine la paz mundial", agregó la modelo con un tono contundente.

Mientras Maicelo y Widausky continúan en el ojo de la polémica, la expareja del boxeador parece haber dado por cerrada esa etapa de su vida. Aunque el deportista aún no se ha pronunciado sobre el video, las imágenes han generado gran revuelo en redes, donde los seguidores esperan más detalles sobre esta posible nueva relación.