Milett Figueroa desmiente rumores sobre su romance con Marcelo Tinelli: "No necesito fingir una relación"

La modelo, Milett Figueroa, reapareció después de varios días de especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Marcelo Tinelli y en medio del estreno de la serie "Los Tinelli". La actriz, aprovechó su más reciente entrevista para responder a todos sus detractores dejando a más de uno sorprendido.

Milett Figueroa desmiente especulaciones sobre su relación con Tinelli

En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", Milett Figueroa habló sobre su relación con Marcelo Tinelli y las especulaciones que surgieron en los últimos días. La modelo descartó que su romance sea una estrategia mediática y aseguró que ambos están enamorados.

"Soy completamente libre de poder elegir con quién paso mi vida, con quién decido trabajar y con quién no también... No tengo la necesidad de fingir un romance, he estado 8 años soltera y no necesité estar con nadie para poder hacer las cosas", declaró con firmeza la actriz.

Figueroa también respondió a los comentarios de la prensa argentina sobre el hecho de que no pasaron juntos Navidad y Año Nuevo. Aclaró que su relación no sigue los estándares tradicionales, pero eso no significa que no exista amor entre ellos.

"Si bien es cierto, no es una relación convencional de la misma edad, no significa que no haya amor y que nosotros no estemos completamente enamorados el uno del otro. Si pasamos o no pasamos fiestas juntos, nada dijeron cuando el año pasado sí estuve con él. Ahora no paso fiestas y dicen que ya no estoy con él", explicó la modelo.

Por otro lado, agradeció a quienes la han apoyado y enviado mensajes positivos tras su participación en el reality de Marcelo Tinelli. Asimismo, recalcó que su relación se encuentra en un buen momento pese a las críticas.

"Yo recibo muy buenos comentarios de las personas que son genuinas y que realmente viven nuestra relación de cerca", concluyó.

¿Milett Figueroa volvería al Perú con Marcelo Tinelli?

Milett Figueroa no solo ha sido tema de conversación por los rumores en torno a su relación, sino también por su participación en la serie "Los Tinelli", donde ha cobrado protagonismo. Sin embargo, sorprendió al revelar que tiene planes de regresar a Perú y que Marcelo Tinelli podría acompañarla.

En diálogo con "Amor y Fuego", confesó que recibió interesantes propuestas laborales en su país natal y que, de concretarse, su pareja viajaría con ella.

"Tengo unas propuestas muy interesantes para ir a Perú a trabajar, así que de todas maneras él (Tinelli) va a acompañarme", aseguró.

Respecto a dónde se hospedarán, la actriz explicó que aún no han definido los detalles, aunque mencionó que cuenta con un departamento en Lima.

"La verdad, todavía no hemos conversado dónde nos vamos a quedar cuando él llegue. Yo tengo un departamento allá y él tiene muchas ganas de ir a Perú", comentó.

A pesar de las constantes especulaciones, Milett Figueroa mantiene su postura y sigue mostrando cercanía con Marcelo Tinelli, dejando claro que su relación sigue estable. Su presencia en el reality y las redes sociales refuerzan la idea de que el romance sigue en marcha, mientras evalúan nuevos proyectos en conjunto.