Raúl Ruidíaz se RETIRA oficialmente de la selección peruana: "Es una página cerrada en mi vida"

Raúl Ruidíaz, delantero de 34 años, sorprendió al anunciar su retiro de la Selección Peruana. Durante una entrevista en el programa Al Ángulo, el jugador confirmó que no volverá a vestir la camiseta blanquirroja, marcando el cierre de un ciclo en su carrera deportiva.

El futbolista expresó que esta decisión fue muy meditada y aseguró que siente orgullo de haber representado a su país. Sin embargo, considera que es momento de dar un paso al costado para que nuevos talentos ocupen su lugar y aporten al equipo nacional.

Enseguida, uno de los presentadores del programa le preguntó si considera que es una "página cerrada en su vida", a los que el futbolista respondió afirmativamente.

"Es un cambio de generación también, creo que vienen chicos con una gran ilusión (...) "En este momento no me veo en la selección más adelante", agregó.

En la entrevista, el delantero también mencionó que seguirá apoyando al equipo como un hincha más y destacó el talento de las nuevas generaciones. Aseguró que confía plenamente en el proceso liderado por el entrenador y en el potencial del plantel actual.

Ruidíaz recordó con emoción los momentos vividos con la selección y afirmó que siempre lo dio todo en la cancha. Aunque recibió críticas durante su trayectoria, sostuvo que estas lo ayudaron a fortalecerse como profesional y como persona.

Yo nunca le he hecho caso a las críticas. No veo televisión y veo poco fútbol. No puedo tomarme el tiempo de empezar a leer comentarios negativos. Lo que la gente puede hablar no me afecta", sentenció.