Jorge Fossati señala cómo Perú lograría clasificar al Mundial 2026: "Todo se puede conseguir"

Jorge Fossati, exentrenador de la Selección Peruana, sigue confiando en las posibilidades de la 'Blanquirroja' para clasificar al Mundial 2026, a pesar de que el equipo se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias. En una reciente entrevista, Fossati aseguró que, mientras el equipo mantenga una actitud positiva y cuente con el apoyo del público, todo sigue siendo posible.

Jorge Fossati mantiene la fe en la clasificación

El estratega uruguayo y exentrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, no pierde la esperanza y es firme en su creencia de que la clasificación al Mundial 2026 aún puede lograrse.

"(¿Se le puede decir al hincha de la 'Bicolor' que aún es factible clasificar a la Copa del Mundo 2026?) Por supuesto que es así. Mientras siga teniendo la Selección la actitud que tiene el plantel y el apoyo de ellos (los hinchas), todo se puede conseguir ", comentó con optimismo.

Para Fossati, lo más importante es que el equipo continúe trabajando con una mentalidad ganadora, y que el apoyo de los seguidores se mantenga firme, como siempre lo ha sido.

Fossati también habló sobre su tiempo al mando de la Selección Peruana y se pronunció sobre lo que piensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Nosotros en todo este año hemos tenido todo lo que los profesionales sin pedir lujos, pero todo lo que un profesional puede aspirar para hacer un buen trabajo", destacó . El exentrenador subrayó que no tiene ninguna queja y se siente agradecido por el respaldo recibido durante su gestión, especialmente por los jugadores y los hinchas, quienes, según él, son "lo mejor que tiene la Selección Peruana".

La renuncia de 'Chemo' y diferencias con su caso

En otro momento de la entrevista, Fossati habló sobre la renuncia de José del Solar, conocido como 'Chemo', y reveló que se enteró de la noticia a través de los medios.

"Me enteré lo de 'Chemo' estando acá en Uruguay. La verdad que con 'Chemo' no hablo hace rato y no sé cuál fue la situación", confesó para Exitosa.

Sin embargo, dejó claro que su caso y el de Juan Carlos Oblitas son diferentes, ya que ninguno de los dos renunció a su cargo.

"Son tres casos diferentes, ni Oblitas ni yo hemos renunciado", agregó el exdirector técnico de la Selección Peruana.

Fossati también aprovechó para destacar el talento de los jóvenes de la selección sub-20, que, según él, cuentan con un futuro prometedor.

¿Qué sigue para Fossati?

Cuando se le preguntó por su futuro, Fossati confesó que no tiene planes inmediatos. Aunque recibió propuestas de varios clubes de Sudamérica, incluidos equipos de Brasil, Colombia y uno del Golfo, el exentrenador aclaró que no está interesado en aceptar cualquier oferta. Para Fossati, lo que lo motiva no es el dinero, sino el lugar, el club o la federación con la que decida comprometerse.

"Es difícil convencerme en esta etapa de mi vida si no es algo que me atraiga", explicó. "Soy agradecido eterno a la afición de Perú. Así que en un futuro, volver a Perú si sigo trabajando puede ser sí, perfectamente", dijo, expresando su gratitud por la hinchada peruana y dejando abierta la posibilidad de regresar en algún momento.

A pesar de la difícil situación en las Eliminatorias, Jorge Fossati sigue siendo un firme creyente de que la clasificación de la Selección Peruana al Mundial 2026 sigue siendo posible.