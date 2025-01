Ivana Yturbe no descarta la posibilidad de salir con Cueva y Pamela Franco: "Vamos a ver"

Ivana Yturbe y su pareja Beto Da Silva eran amigos cercanos de Christian Cueva y Pamela López, pero cuando terminaron se habló de un supuesto distanciamiento. Ahora, la modelo estaría viendo la posibilidad de salir con el futbolista 'Aladino' junto a Pamela Franco.

A través de una entrevista con 'Amor y Fuego', la modelo Ivana Yturbe estuvo respondiendo sobre Christian Cueva y su esposo Beto Da Silva en el mismo equipo de fútbol. Ante ello, afirma que nunca rompió su amistad con el popular 'Aladino'.

"Yo no he roto nada con nadie, como dije en su momento, tengo mucho cariño a ambos. no soy quien para escoger a sus amigos, somos independientes", expresó.