Farfán y las condiciones que tendría para regresar a Alianza Lima: "Si voy, es porque quiero que cambie"

Jefferson Farfán, el querido exjugador de Alianza Lima, rompió su silencio sobre un posible regreso al club y las condiciones que deberían cumplirse para que esto suceda. En una entrevista reciente en el programa "Al Ángulo", la "Foquita" compartió sus pensamientos sobre la infraestructura del club y su rol en el futuro de Alianza.

Jefferson Farfán dejó huella en Alianza Lima y en la Selección Peruana. En una entrevista para el programa "Al Ángulo", aseguró que no regresaría solo para ser una imagen del club.

En palabras del exfutbolista: "La realidad es que yo no voy al club solo para ser imagen. Si voy, es porque quiero que Alianza cambie, que tenga una infraestructura distinta".

El exjugador destacó la necesidad urgente de contar con un centro de alto rendimiento adecuado para los futbolistas, algo que, según él, Alianza aún no posee.

"La 'U' y Cristal tienen infraestructura, y los equipos grandes en Perú lo tienen. Alianza tiene las posibilidades para hacerlo, pero no sé por qué hasta ahora no se tiene" , agregó Farfán, criticando la falta de inversión en las instalaciones deportivas del club blanquiazul.

La comparación con otros clubes grandes del país refleja su frustración por la situación que enfrenta Alianza.

¿Regreso como embajador? Farfán también reveló que, tras su retiro, recibió una propuesta para regresar a Alianza Lima en el rol de embajador. El club quería que fuera un puente entre la institución y los equipos europeos con los que jugó, como el Schalke 04 y PSV Eindhoven. Sin embargo, el exfutbolista dejó en claro que no aceptaría el cargo a menos que pudiera contribuir de manera significativa a la institución.

"No te voy a mentir, sí, es más ni bien me retiré, tuve la oportunidad de ir a Alianza, había pasado dos años en Alianza y lo que más quería era que cambien muchas cosas para poder ir. Alianza quería que tenga un cargo como embajador para tener ese trance con los equipos de Europa en los que he jugado, Schalke 04 y PSV, tener acercamiento con los jugadores, mandarlos para allá y que tengan ese roce europeo", expresó.